(Tekst: Wijkbelang Westeinde)

Het project heeft bijna tien jaar geduurd, maar vandaag was dan eindelijk de feestelijke opening van de fruit- en beweegtuin in de Leeuwarder wijk Westeinde. Onder luid applaus van de aanwezigen, die in grote getale aanwezig waren, knipten de sponsoren de linten door waarmee de opening een feit was.

Het project is een initiatief van de Commissie Leefomgeving, het voormalige Wijkpanel Westeinde. Lieuwe Tamminga, voorzitter van de Commissie sprak de aanwezigen toe.

Hij bedankte de sponsoren en partijen die deze fruit- en beweegtuin mede mogelijk hebben gemaakt. Genoemd werden de Gemeente Leeuwarden, De Provincie Fryslân, Huisbankier de Rabobank, Lidl Westeinde, ING, Fysiotherapie Westeinde, Stedon Leeuwarden en natuurlijk het eigen Wijkbelang Westeinde. Een speciaal woord van dank richtte de heer Tamminga aan de vele vrijwilligers van het voormalige wijkpanel en de huidige Commissie Leefomgeving die onvermoeibaar achter het project zijn blijven staan. Ook als het wat langzamer ging dan men had gehoopt.

De fruit en beweegtuin is het derde grote project dat Westeinde de afgelopen jaren wist te verwezenlijken. De speel- en beleefweide aan de Paulus Akkermanwei en de roemruchte voetbalkooi zijn de twee andere projecten van Wijkbelang Westeinde.

De tuin

De fruit- en beweegtuin is uitgerust met toestellen voor jong en oud. In het midden van de tuin vinden we het grote Callistenics toestel dat nog voor de tuin helemaal gereed was al intensief door de jeugdige bewoners van de wijk werd getest. Daaromheen staan de verschillende andere apparaten. Er zijn o.a. verschillende druktoestellen, looptoestellen en een crosstrainer. Sommige toestellen zijn ook geschikt voor rolstoelgebruikers.

Om dit alles heen staan de fruitbomen. Geen standaard appels en peren, maar oude rassen die met zorg zijn uitgezocht. We vinden er onder meer de Stoofpeer “Gieser Wildeman”, de Mispel “Germanica”, de Kers “Regina” en de Hazelnoot “Granat”.

Na de openingshandelingen, het doorknippen van verschillende linten en het kort gebruiken van het bijbehorende toestel, konden de aanwezigen zich te goed doen aan bijzondere hapjes gemaakt door de beheerder van het Eeltsje’s Hiem, Johan Visser.