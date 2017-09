(Tekst: Persbericht FRL)

Post- en pakketbezorger en drukwerk verspreider FRL uit Leeuwarden presenteert op 8 september de eerste fietskoeriersdienst van Friesland. De blauwe racetransportfiets van FRL zal vooral zakelijke post aanleveren en pakketten halen en bezorgen in de Leeuwarder binnenstad, waar bevoorrading door bestelwagens een groot deel van de dag niet is toegestaan.

Maar dat is voor FRL niet de enige reden om deze nieuwe dienst te lanceren. De racetransportfiets is een mooie, milieuvriendelijke aanvulling op het indrukwekkende wagenpark van FRL. Hoewel de fiets niet voorzien is van trapondersteuning, is de racebakfiets op korte afstanden al gauw sneller dan een auto of bestelwagen.

Professionele fietskoerier

Hoewel Leeuwarden geen New York is, vergt het snelle bezorgen wel het één en ander van de fietskoerier. FRL zocht een fitte, ervaren fietser en vond die bij wielerclub De Friesche Leeuw. Date Burgerjon is wielerfanaat en -journalist en vond in deze functie een ideale tweede baan. Hij maakte al een proefrit op de bakfiets en haalde toen met gemak een snelheid van 46 kilometer per uur.

Voor bedrijven

FRL start met één fiets en koerier, maar verwacht dat er op korte termijn meer vraag ontstaat. De fietskoerier is vanaf begin september vijf ochtenden per week in het centrum van Leeuwarden te vinden. De koerier doet spoedritten in de binnenstad, maar verzorgt ook postbusservice voor bedrijven. Ook het bezorgen van pakketten, lunches en medisch transport vallen onder deze nieuwe tak van FRL. Alle diensten zijn binnenkort te boeken op fietskoerier.frl.

Persuitnodiging: maak kennis met Frieslands’ eerste fietskoerier

Vrijdag 8 september 2017, om 10.00 uur onthult FRL de racebakfiets. Ook kan de pers dan kennis maken met Date Burgerjon, de eerste fietskoerier van Friesland. Tijdens deze feestelijke presentatie is het ook mogelijk met de mensen achter FRL fietskoeriers te spreken. Graag op een later moment kennis maken? Geen probleem, neem contact op met Niels Helbig of Klaas Halma voor een afspraak.