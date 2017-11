Even bellen met Frits Rijpma, fractievoorzitter van de ChristenUnie

Laatst had je het in de gemeenteraad in een bijzin nog over het prostitutiebeleid van de gemeente Leeuwarden. Het schiet niet echt op, heb ik het idee. Wat ga je doen wanneer je wethouder bent in de gemeente Leeuwarden?

‘Dat onderwerp staat hoog op mijn agenda. Het vormde zelfs de motivatie voor mij om in de politiek te gaan. Sinds de liberalisatie van het prostitutiebeleid in 2002 is het eigenlijk alleen maar achteruit gegaan.’

We hebben er vaker over gesproken en volgens mij kan er met de huidige middelen krachtiger worden opgetreden. Waar is het wachten op?

‘We kunnen de mensenhandelaren niet verslaan. Zij beschikken over zeer veel geld.’

Dat klinkt weer tamelijk machteloos. Geld is een kwestie van kiezen. Of je legt een overbodig Europaplein aan voor 13 miljoen euro of je maakt het de mensenhandelaren lastig.

‘Ja, dat is weer een heel ander verhaal. Zestig tot tachtig procent van de vrouwen werkt er niet uit vrije wil. Wij willen registratie en de vrouwen in beeld.’

Ik zeg: lapmiddelen.

‘Siderius verdient hier heul feul geld aan. De mensenhandel bestaat ook bij de Roemenen die een mooi deuntje spelen bij de supermarkten en die hun geld af moeten staan. En bij de aspergestekers.’

Dwalen we niet af?

‘Ja, je hebt gelijk. We gaan met kleine stapjes vooruit. Harry van der Molen van het CDA wilde ons plan niet steunen om toen de prostituees niet meer op hun kamer mochten slapen hiervoor een tijdelijke regeling te treffen. Harry zag de prostituees als zelfstandige zzp’ers. Dan hoefde hij zich hierover niet meer druk te maken. Toen die vrouwen niet meer op hun eigen kamer mochten slapen verhuurden de pooiers andere ruimtes. Zo verdienden ze twee keer aan die vrouwen. Wij willen drie ton extra investeren om de ondermijning aan te pakken. Dat komt bovenop de vijf ton die de burgemeester nu al beschikbaar heeft. Vorig jaar is één jurist fulltime op het onderwerp ondermijning gezet.’

Ik zou het beleid aan de voorkant aanpakken. Is dat niet effectiever? De mensenhandelaren lachen jullie vierkant uit.

‘Wij willen de misstanden uitbannen. Mensen van de kerken mochten tot voor kort in de panden van Piet Siderius werken. Nu heeft hij dat verboden.’

De aanpak klinkt mij toch wat slapjes in de oren Frits.

‘Ik heb er soms slapeloze nachten van.’