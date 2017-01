(tekst: Persbericht)

Friezen breien op 13 januari mee voor slachtoffers in aardbevingsgebied

In samenwerking met de Groningse kunstenares Agnes Bakker houdt Milieudefensie de komende twee maanden verschillende ‘breicafés’ in Groningen. De deelnemers breien mee aan een megabreiwerk, waarmee in maart het kleinste huisje van Groningen in Rottum wordt ingepakt. Die ‘warme deken’ staat symbool voor solidariteit met mensen in het Groningse aardbevingsgebied. De actie slaat zo aan, dat mensen inmiddels vanuit het hele land lapjes opsturen of zelf een breicafé organiseren.

Ook Friesland helpt mee door het organiseren van een Breicafé in samenwerking met Leerschool Permacultuur Friesland op vrijdag 13 januari in Neushoorn in Leeuwarden. Ike Teuling, campagneleider Energie van Milieudefensie: „Het belang van deze bijval is niet te onderschatten. Groningers in het aardbevingsgebied hebben soms het gevoel dat de rest van Nederland geen idee heeft wat zij meemaken. Sommigen wonen al jaren in noodwoningen, schoolgebouwen in hun dorpen zijn onveilig, hun huizen staan in de stutten of worden zelfs gesloopt. Deze mensen voelen zich in de steek gelaten door de overheid, en niet gesteund in hun strijd tegen de gaswinning die de bevingen veroorzaakt. Dan is het mooi als mensen vanuit alle uithoeken van het land laten zien dat het probleem van deze Groningers ze aan het hart gaat.”

Breiwerkjes uit heel Nederland

Agnes Bakker krijgt inmiddels bijna dagelijks breiwerkjes uit heel Nederland door de bus. „Vaak met lieve briefjes erbij,” vertelt de Groningse kunstenares. “Ik ben gegrepen door de aardbevingen: tijdens de breicafés hoor ik verhalen van mensen uit het gebied, die ik anders niet had gehoord. Breien kost tijd en aandacht, zodat er ook tijd en aandacht voor elkaar ontstaat. Het is zo een waardevol middel om in te zetten als creatief activisme. Je bereikt ook mensen die niet zo snel zullen protesteren op de Grote Markt. Zoals een mevrouw die mij schreef: ‘ik ben te oud om te protesteren met spandoeken, dus ben heel blij dat ik op deze manier iets kan betekenen’.”

Tijdens de breicafés wisselen de deelnemers ervaringen uit over de aardbevingen en krijgen ze informatie, zoals over het verband tussen de aardbevingen en de gaswinning in Groningen. Inmiddels heeft Milieudefensie met Agnes Bakker al vier Groningse cafés georganiseerd: in Losdorp en Huizinge en Loppersum, en op een middelbare school in Warffum. Er volgen er nog drie. Maar ook buiten Groningen is inmiddels enthousiasme en organiseren mensen hun eigen breicafé, zoals op een basisschool in Emmen, in een museum, of bij een Amsterdamse breiclub en nu als gast bij het Breicafé in Leeuwarden van de Leerschool Permacultuur Friesland.

Op 3 maart wordt het kleinste huisje in Rottum, ‘t Hoeske van Thais Joaptje’ ingepakt met de gebreide deken. Daarvoor is 100 vierkante meter nodig. Ike Teuling: “We moeten nog meters maken, dus hopen dat er de komende tijd zoveel mogelijk mensen de pennen oppakken en een stukje mee breien of zelf een breicafé organiseren of langskomen in een breicafé.” Na een paar weken in Rottum wordt de deken op een – iets kleinere – mobiele replica van het kleinste huisje ingebreid. Groningers kunnen het mobiele kunstwerk vervolgens gebruiken bij acties en evenementen rond gaswinning. De eerstvolgende plek wordt waarschijnlijk de Art Shock Expositie in het Hoogeland Museum in Warffum, die in april opent. Ook op een expositie die fotografe Annet Eveleens maakte over Groningse activisten tegen gaswinning, krijgt het breiproject aandacht. Bij de foto’s zijn bijvoorbeeld de briefjes te zien die kunstenares Agnes Bakker opgestuurd krijgt met de breiwerken uit heel Nederland.

Informatie Breicafé Leeuwarden:

Breicafé Leeuwarden

Datum: vrijdag 13 januari 2017 van 11 tot 14 uur

Locatie: Neushoorn in Leeuwarden, Ruiterskwartier 41

Aanmelden: breimee@milieudefensie.nl