(tekst: Consumentenbond)

Ene filiaal Jumbo duurder dan andere

Nieuws | Jumbo hanteert over het algemeen 3 verschillende prijsniveaus, blijkt uit de supermarkt prijspeiling van de Consumentenbond. Het prijsniveau wordt vooral bepaald door de nabije concurrentie: zit er geen andere supermarkt of een duurdere supermarkt in de buurt, dan zijn de prijzen hoger. Zijn er in de omgeving (veel) goedkopere supermarkten, dan zijn de prijzen lager.

