(Tekst: Corendon)

Uit onderzoek van Corendon blijkt dat Friese vakantiegangers die afgelopen twee jaar met Corendon op vakantie zijn gegaan gemiddeld 16,6 kilo bagage meenemen. Hiermee staan zij op plaats twee van Nederlandse provincies die de minste bagage meenemen op zonvakantie. Het onderzoek is een analyse van 656.325 boekingen die sinds 2015 zijn gemaakt. In totaal gaat het om de data van bijna 1,7 miljoen mensen die met Corendon op zonvakantie zijn gegaan.

Zuidelijke provincies nemen de meeste bagage mee

Limburgers nemen met 17,4 kilo de meeste bagage mee. Opvallend is dat de zuidelijke provincies gemiddeld meer in hun koffer stoppen dan de Noordelijke provincies. Hoe Noordelijker men woont, hoe minder zwaar de koffer is. Met 17,4 kilo checken de Limburgers gemiddeld de zwaarste koffers in. Vakantiegangers uit Groningen reizen over het algemeen het lichtste, zij checken gemiddeld 16.4 kilo in, maar liefst een kilo lichter dan de Limburgse koffers.

Meeste bagage wordt meegenomen in september, het minst in april

De meeste bagage wordt meegenomen in de maanden juni en september, waarin gemiddeld 17,6 kilo wordt ingecheckt. Een oorzaak hiervan kan liggen aan het weer: In de maanden juni en september is het op zonvakantie-bestemmingen overdag mooi weer, maar in de avond kan het echter gaan afkoelen. Mensen nemen in deze maanden dus een extra trui of lange broek mee wat resulteert in zwaardere koffers.” In april, een maand waar men relatief kort op vakantie gaat, wordt er gemiddeld 15,8 kilo meegenomen.

Meeste kilo’s gaan mee naar Gambia

Van alle bestemmingen die Corendon aanbiedt, nemen de vakantiegangers de meeste bagage mee naar Gambia. Hoe verder de bestemming, hoe meer kilo er wordt meegenomen. Na Gambia volgen Tunesië, Egypte en Turkije.

Hoewel men zou verwachten dat er op de terugreis meer bagage mee wordt genomen dan op de heenreis, bijvoorbeeld door het kopen van souvenirs, blijkt dat er op de terugweg bij de meeste bestemmingen minder bagage wordt meegenomen dan op de heenreis.