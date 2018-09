(tekst: persbericht)

Gemeenten traag met beantwoorden e-mail

Van de 380 Nederlandse gemeenten slagen 143 (38 procent) er niet in e-mail van burgers op tijd te beantwoorden. Dit blijkt uit het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten 2018 van Wij Verdienen Beter. Van 24 gemeenten werd in het geheel geen antwoord ontvangen.

De resultaten van het onderzoek en een uitgebreide versie van dit persbericht zijn te vinden op:

http://www.wijverdienenbeter.nl/bereikbaarheid_2018/index.html

Het onderzoek is voor het vierde jaar op rij uitgevoerd door Wij Verdienen Beter.

Er is ook goed nieuws!

De opmars van webformulieren, ten koste van bereikbaarheid per e-mail, lijkt te zijn gestopt. Nog steeds zijn 77 gemeenten voor hun burgers onbereikbaar per e-mail maar dit is een daling ten opzichte van 2017 van 22 naar 20 procent.