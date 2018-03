(tekst: Facebook)

Oei, it boekewikegeskink ‘Gezien de feiten’ krige juster yn de Volkskrant mar ien stjer: “Griet Op De Beecks Boekenweekgeschenk is ondermaats: dit is geen propaganda voor het Nederlandse boek.” Mei tank oan de Limburger dy’t ek ien stjer joech, krige it boek, by elkoar opteld, twa stjerren 🙂 Ek oare resinsinten – De Groene, NRC, De Morgen – blike net mijen. By my ropt soks de fraach op: Wêrom is it boek eins yn it Frysk oerset? ‘Sa’t it lân derhinne leit’ is de Fryske titel. Sa leit it lân der dus hinne …