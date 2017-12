Friese bestuurders moeten stoppen met het misbruiken van schoolkinderen. In een bericht in de Leeuwarder Courant over het naderende openingsfeest van Culturele Hoofdstad kwamen ze weer langs: schoolkinderen. Er zullen volgens het bericht tijdens de opening van dit culturele feest veel schoolkinderen worden opgetrommeld om het openingslied te zingen op de Leeuwarder pleinen. Wanneer bestuurders onmachtig zijn om met hun feestjes nieuwe gezichten naar de partytenten te trekken dan wordt er steevast een beroep gedaan op schoolkinderen. Volgens mij is hier sprake van kindermisbruik.

Zo lieten een tijdje terug de Leeuwarder wethouder Sjoerd Feitsma en de Friese gedeputeerde Sietske Poepjes schoolkinderen optrommelen in Appelscha. Hier werden zij ’s morgens vroeg bij een plaatsnaambord geacht aandacht te geven aan de vreugdevolle ontwikkelingen die ons op cultureel gebied te wachten staan. Ook oud-wethouder Thea Koster had er een handje van om een blik schoolkinderen open te trekken bij het in gebruik nemen van weer een stuk wegdek of tunnel. Volgens mij zijn schoolkinderen daar echt niet voor bedoeld. Kunnen ze werkelijk niets anders verzinnen?

Dus, hierbij mijn oproep: bestuurders, hou op schoolkinderen te gebruiken om jullie projectjes op te leuken, laat ze voortaan maar lekker buiten spelen.

Andries Veldman