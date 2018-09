(Tekst: Persbericht)

Het Fries Museum viert vandaag zijn eerste lustrum aan het Wilhelminaplein. Precies vijf jaar geleden opende het museum voor het eerst zijn deuren na een verhuizing van de Turfmarkt naar de huidige locatie. Sindsdien organiseerde het museum 65 tentoonstellingen, waaronder 3 blockbusters. Museumdirecteur Kris Callens sneed vanmorgen samen met Arjen Westra van partner Aegon een grote taart aan in bijzijn van personeel en vrijwilligers. Bezoekers van het museum worden vandaag getrakteerd op gebak.

Vrijdag 13 september 2013 opende Hare Majesteit Koningin Maxima het compleet nieuwe Fries Museum. Aanleiding voor de nieuwbouw was het legaat van de Friese architect Abe Bonnema, die een bedrag van 18 miljoen euro naliet voor een nieuw te bouwen Fries Museum op of aan het Wilhelminaplein door Hubert-Jan Henket in samenwerking met het voormalige architectenbureau van Abe Bonnema.

Bezoekers

Al in het eerste volledige jaar trok het museum ruim 110.000 bezoekers, in het recordjaar 2016 werd het museum maar liefst 175.977 keer bezocht. Op de oude locatie was dit gemiddeld 50.000 keer per jaar. In totaal trok het museum de afgelopen vijf jaar ruim 830.000 bezoekers. Het museum zorgde daarmee voor een economische impuls voor de regio van 21,8 miljoen euro. Met een uitgebreid educatieprogramma wist het museum 60.000 schoolbezoeken te realiseren.

Blockbusters

Op 1 oktober 2016 opende het museum de eerste blockbuster in aanloop naar Leeuwarden-Fryslân Culturele hoofdstad van Europa 2018. Alma-Tadema, klassieke verleiding werd geprezen in de nationale en internationale pers en won de publieksprijs tijdens de Global Fine Arts Awards in New York. Op 13 oktober 2017, precies honderd jaar na haar dood, presenteerde het Fries Museum de grootste Mata Hari-tentoonstelling ooit. Mata Hari: de mythe en het meisje kon rekenen op veel aandacht en werd door Museumtijdschrift genomineerd voor de titel ‘Tentoonstelling van het jaar 2017’. Momenteel is in het museum Escher op Reis te zien. NRC gaf de ‘prachtige expositie’ vijf sterren en noemde de tentoonstelling ‘adembenemend’ en ‘verbluffend mooi uitgelicht’. De BBC kroonde Escher op reis tot ‘het artistieke hoogtepunt van Culturele Hoofdstad’.

Collectie

Ook de collectie werd ergens anders ondergebracht. Op 29 april 2016 werd de laatste van ruim 200.000 objecten van het oude depot aan de Turfmarkt verhuisd naar het Kolleksjesintrum Fryslân, het nieuwe gezamenlijke depot van, Tresoar, Natuurmuseum Fryslân, het Fries Scheepvaartmuseum, Landbouwmuseum en het Fries Museum. Bovendien werden ruim 68.000 objecten gedigitaliseerd. De afgelopen vijf jaar werden 1115 objecten verworven. In het voorjaar van 2015 deed het Fries Museum de grootste zijn grootste aankoop ooit: Entrance of the Theatre (1866) van Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) werd met steun van Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Saskia Cirkel), de BankGiro Loterij, het Mondriaan Fonds, de Vrienden van het Fries Museum en de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting voor 1,6 miljoen euro verworven.

2019

Vanaf 24 november presenteert het museum Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw. In de tentoonstelling vormt het huwelijk van Rembrandt van Rijn en de Friese Saskia Uylenburgh de rode draad. Aan de hand van het koppel ontdekt de bezoeker hoe het er aan toeging in een societyhuwelijk tijdens de zeventiende eeuw. De tentoonstelling vormt de prelude van het themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw in 2019. In februari opent het museum bovendien een solotentoonstelling van Éric Van Hove. De hedendaagse kunstenaar doet onderzoek naar de betekenis van lokale ambachten in een sterk geglobaliseerde wereldeconomie. In het najaar van 2019 presenteert het Fries Museum een cultuurhistorische tentoonstelling over Vikingen.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas, de BankGiro Loterij en Aegon.