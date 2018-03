(tekst: Fries Museum)

fries museum verwerft aantal persoonlijke voorwerpen van kinderen mata hari

Het Fries Museum heeft een aantal nieuwe objecten verworven voor de Mata Haricollectie. Het gaat om haarlokjes, foto’s en persoonlijke bezittingen van haar kinderen. De aankopen zijn afkomstig uit de privécollectie van nazaten van Mata Hari’s ex-man John MacLeod. Een selectie wordt per direct opgenomen in de tentoonstelling over het leven van de beroemde danseres en mogelijk dubbelspionne. Mata Hari: de mythe en het meisje is nog tot en met 2 april 2018 te zien in het Fries Museum in Leeuwarden.

Enkele jaren voordat Margaretha Geertruida Zelle in Parijs furore maakt als de exotische Mata Hari, woont zij met haar man John MacLeod, zoontje Norman en dochter Non in Nederlands-Indië. Daar overlijdt Norman in 1899 op 2-jarige leeftijd. Vlak voor de begrafenis knipt John een haarlokje van zijn overleden zoontje af. Hij bergt deze op in een enveloppe en schrijft daarop: “Haar van mijn eenige jongen afgeknipt in zijn kistje. 28 juni 1899. Opgeborgen 27 december 1899.” De enveloppe, het haarlokje en nog enkele andere voorwerpen omtrent de begrafenis van Norman zijn vanaf nu te zien in de tentoonstelling.

afscheidsfoto’s

Dochter Non doorloopt na de scheiding van haar ouders de Hogere Burgerschool in Arnhem en studeert af als docent Nederlands. Twee jaar na de executie van haar moeder staat ze op het punt om als lerares naar Nederlands-Indië te vertrekken als ze op 10 augustus 1919 plots sterft. Vlak voor haar dood laat ze nog foto’s maken, die een dag na haar dood worden bezorgd. Deze foto’s, voorzien van een persoonlijke boodschap van haar vader, zijn samen met foto’s van haar jeugdjaren, haar overlijdensadvertentie en een aantal persoonlijke bezittingen opgenomen in Mata Hari: de mythe en het meisje.

mata hari

Honderd jaar na haar executie is in het Fries Museum is de grootste Mata Hari-tentoonstelling ooit te zien. Aan de hand van persoonlijke bezittingen, foto’s, plakboeken, brieven en militaire dossiers ontmoeten bezoekers Margaretha Zelle. Ze reizen met haar mee van haar geboortestad Leeuwarden naar Nederlands-Indië, waar het noodlot haar achtervolgt, beleven haar glorieuze opkomst in de danstheaters van Parijs en ontdekken het web vol van intriges waar ze tijdens de Eerste Wereldoorlog in verstrikt raakt.

De tentoonstelling Mata Hari: de mythe en het meisje is onderdeel van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en is nog t/m 2 april 2018 te zien in het Fries Museum in Leeuwarden.