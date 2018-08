(Tekst: Fries Museum)

In verband met de aanhoudende belangstelling voor Escher op reis blijft het Fries Museum tot en met het eind van de tentoonstelling op maandag open van 13.00 tot 17.00 uur. Met de enorme bezoekersaantallen en laaiend enthousiaste reacties is de tentoonstelling een groot succes. Het museum in Leeuwarden raadt aan om entreekaarten vooraf online te bestellen. Daarmee zijn bezoekers verzekerd van toegang op de gewenste dag en tijd.

Op 28 april opende in Leeuwarden de grote tentoonstelling Escher op reis. De expositie raakte al vanaf het begin regelmatig uitverkocht en trok tot dit moment al meer dan 130.000 bezoekers. Vanwege de overweldigende belangstelling besloot het museum al snel een uur eerder open te gaan en in de maanden juli en augustus ook op maandagmiddag. Nu worden de openingstijden opnieuw verruimd. Het Fries Museum is nu ook op maandag 3, 10, 17 en 24 september en maandag 1, 15 en 22 oktober open van 13.00 tot 17.00 uur. Op maandag 8 oktober blijft het Fries Museum gesloten vanwege een gepland evenement. Van dinsdag tot en met zondag is het museum open van 10.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling Escher op reis is nog tot en met 28 oktober te zien.

Avondopenstellingen

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus blijft het Fries Museum tot 22.00 uur open. Het museum besluit daartoe in verband met de verwachte drukte rondom De Reuzen van Royal de Luxe, onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018. De reuzen uit het straattheaterspektakel strijken dat weekend neer in Leeuwarden. Het museum is op beide dagen geopend van 10.00 tot 22.00 uur. Kaarten zijn zowel online als aan de kassa beschikbaar, zolang de voorraad strekt. Aangeraden wordt om tickets online te bestellen om verzekerd te zijn van een bezoek op de gewenste tijd.

Tijdslots

Om bezoekers een optimale ervaring te kunnen bieden hanteert het Fries Museum tijdslots. De tijdslots gelden voor de gekozen aankomsttijd, niet voor de duur van het bezoek. Aangeraden wordt om entreekaarten te bestellen via de website van het museum. Met hun kaartje hebben bezoekers tevens toegang de rest van het museum, waar onder andere Phantom Limb: Art beyond Escher te zien is, en het Fries Verzetsmuseum.

Escher op reis

Escher op reis maakt de ontwikkeling van Maurits Cornelis Escher als beeldend kunstenaar voelbaar. Een belangrijke rol is weggelegd voor de invloed van de locaties waar hij tijdens zijn leven verbleef. Aan de hand van meer dan tachtig originele werken, circa twintig tekeningen, brieven, fotomateriaal en persoonlijke voorwerpen, treden bezoekers in de voetsporen van M.C. Escher. Het innovatieve tentoonstellingsontwerp van XPEX Amsterdam versterkt de beleving van Eschers leven en werk. In de populaire Escherstudio, nagebouwd naar voorbeeld van zijn werkplaats in Rome door art-director Leo Zandvliet, kunnen bezoekers een selfie maken met de bol waarin de studio gereflecteerd wordt; een knipoog naar het topstuk Hand met spiegelende bol (1935). Ook biedt het museum een audiotour aan waarin de meester zelf aan het woord komt, vertolkt door topacteur Pierre Bokma en in het Engels door regisseur Peter Greenaway.

De tentoonstelling ‘Escher op reis’ wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor ING, het Blockbusterfonds, het Mondriaan Fonds, de Gemeente Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis, De Haan Advocaten & Notarissen, Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018, Aegon, Provinsje Fryslân en de BankGiro Loterij.