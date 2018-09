(Tekst: Fries Museum)

Ter ere van het vijfjarig jubileum van het Fries Museum aan het Wilhelminaplein is het museum op donderdag 13 september extra geopend tussen 19.00 en 21.30 uur. De avondopenstelling biedt liefhebbers de gelegenheid om de populaire tentoonstelling Escher op reis buiten openingstijden te bezoeken. Bovendien worden er bijzondere activiteiten georganiseerd. Het museum in Leeuwarden raadt aan om entreekaarten vooraf online te bestellen. Daarmee zijn bezoekers verzekerd van toegang op de gewenste tijd.

Vanwege de grote belangstelling voor Escher is het Fries Museum nog tot het einde van de tentoonstelling op 28 oktober elke dag geopend (met uitzondering van 8 oktober). Op maandagen is het museum van 13.00 tot 17.00 uur te bezoeken. Van dinsdag tot en met zondag kan dat tussen 10.00 en 17.00 uur. Op donderdag 13 september is het museum overdag ook gewoon geopend tot 17.00 uur.

Activiteiten

Bezoekers kunnen tijdens de avondopenstelling een tekenworkshop ‘optische illusies’ volgen onder begeleiding van een museumdocent. Geïnteresseerden kunnen op elk moment aanschuiven in het atelier van het Fries Museum. Daarnaast starten om 19.15, 19.50, 20.25 en 21.00 uur flitsrondleidingen van 15-25 minuten in Phantom Limb en Escher op reis, waarin verschillende werken worden uitgelicht.

Het oneindige zoeken

Diezelfde avond wordt Escher – het oneindige zoeken uitgezonden om 22.55 uur op NPO2 in Het Uur van de Wolf. De documentaire, die onlangs bekroond werd met een Kristallen Film, vertelt het verhaal van M.C. Escher in zijn eigen woorden, zoals hij dat opschreef in brieven en dagboeken. De kijker volgt Escher op zijn reizen door Italië, Zwitserland en Spanje en beleeft hoe hij al puzzelend tot zijn grote werken kwam. De graficus vertelt over zijn verwondering, zijn angsten, twijfels en successen.

Tentoonstelling

Het Fries Museum haalt Maurits Cornelis Escher terug naar zijn geboortestad Leeuwarden. In Escher op reis volg je zijn ontwikkeling van grafisch talent tot wereldberoemd kunstenaar. Met meer dan tachtig originele prenten, circa twintig tekeningen en diverse foto’s en voorwerpen treed je in de voetsporen van de reislustige graficus. De reis begint in het grauwe platte Nederland en voert je mee naar de zon en de bergen van de Méditerranée. Eschers reislust blijkt bepalend voor zijn artistieke ontwikkeling. De schetsen die hij in Italië en Spanje maakte, zijn de inspiratie voor de topstukken waarin hij jaren later de werkelijkheid naar zijn hand zette. De tentoonstelling eindigt met deze iconische werken die Escher zo bekend en geliefd maken.

De tentoonstelling ‘Escher op reis’ wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor ING, het Blockbusterfonds, het Mondriaan Fonds, de Gemeente Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis, De Haan Advocaten & Notarissen, Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018, Aegon, Provinsje Fryslân en de BankGiro Loterij.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas, de BankGiro Loterij en Aegon.