(Tekst: Persbericht)

Van 8 september tot en met 28 oktober 2018 presenteren het Fries Museum en Noorderlicht Simulacrum II. In de fototentoonstelling zijn vijf kunstenaars te zien die de werkelijkheid deconstrueren en opnieuw in elkaar zetten. In het werk van Beate Gütschow, Grégory Chatonsky, Thibault Brunet, Lionel Bayol-Thémines en Leigh Merrill is het onderscheid tussen echt en onecht nog maar nauwelijks herkenbaar.

Waar fotografie vroeger als betrouwbare bron gold, registreert het medium tegenwoordig lang niet altijd de werkelijkheid. Alledaagse beelden zijn veelal gemanipuleerd. De reclamewereld maakt gebruik van digitale modellen en in de filmindustrie worden compleet andere werelden geschapen. De kunstenaars in deze tentoonstelling onderzoeken de maakbaarheid van de werkelijkheid in de (kunst)fotografie.

Schijnwerkelijkheid

Beate Gütschow (Duitsland, 1970) creëert onwerkelijke beelden van stedelijke parken. In deze serie hanteert ze een middeleeuws perspectief, zonder verdwijnpunt. Grégory Chatonsky (Frankrijk, 1971) gebruikt software om satellietbeelden te reproduceren. Door storingen in het systeem ontstaan nieuwe, abstracte landschappen. Met behulp van een 3D-scanner registreert Thibault Brunet (Frankrijk, 1982) de omgeving. Wie goed kijkt, ziet in elk van deze werken een zwarte vlek van waaruit het landschap zich lijkt te ontvouwen. Lionel Bayol-Thémines (Frankrijk, 1968) kopieert patronen uit foto’s van besneeuwde bergtoppen om zo zijn eigen, niet-bestaande bergen te creëren. Op basis van duizenden foto’s stelt Leigh Merrill (Verenigde Staten, 1978) denkbeeldige stedelijke landschappen samen, waarin de nadruk ligt op verlangen en schoonheid.

Escher en Phantom Limb

In het Fries Museum zijn gelijktijdig de tentoonstellingen Escher op reis en Phantom Limb: Art beyond Escher te zien. De werken in Simulacrum II tonen werelden die zijn samengesteld uit fragmenten van de werkelijkheid. M.C. Escher paste dit principe al toe door elementen uit verschillende schetsen te combineren tot nieuwe, niet bestaande landschappen en gebouwen. Ook in de tentoonstelling Phantom Limb wordt werk getoond van kunstenaars die de kijker in een schijnbaar onmogelijke wereld plaatsen.