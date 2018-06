(Tekst: Persbericht)

De allereerste editie van het NK Veiligste Chauffeur is zaterdag gewonnen door Johannes Ritsma uit Surhuisterveen. De Fries is in het dagelijks leven werkzaam voor Boonstra Transport (Haulerwijk).

Tijdens de finale, die plaats vond op de Automotive Campus in Helmond, streden de tien Veiligste Chauffeurs van Nederland om de felbegeerde titel. De prijs werd uitgereikt door Elly Blanksma, burgemeester van Helmond, en NK-ambassadrice Laurien Verstraten. Ritsma werd zondag via Twitter gefeliciteerd door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

,,Het voelt een beetje onwerkelijk”, reageerde Ritsma op het podium. ,,Bewustwording voor verkeersveiligheid is ontzettend belangrijk, dat maakt deze titel voor mij ook zo waardevol. Of ik nog een tip heb voor alle medeweggebruikers? Geef elkaar de ruimte. Hou rekening met elkaar, probeer goed te anticiperen op alles wat er om je heen gebeurt en vooral, probeer niet altijd en overal de eerste te zijn. De weg is immers van ons allemaal.”

Het NK Veiligste Chauffeur is een maatschappelijke campagne van Volvo Trucks Nederland en TVM verzekeringen. De belangrijkste doelstelling is om het aantal ongevallen op de weg terug te dringen door bewustwording te creëren voor veiliger rijgedrag.

In totaal schreven ruim 1600 beroepschauffeurs zich in voor deelname aan het NK. De competitie begon begin maart met een online kennisfase. De beste honderd chauffeurs streden vervolgens op 21 april tijdens de halve finale in Beesd om de tien startbewijzen voor de finale.

De finaledag in Helmond stond vooral in het teken van praktijkoefeningen. Zo gingen de tien finalisten samen met een instructeur in een Volvo Safety Truck de openbare weg op voor een zogenoemde BBS-praktijkoefening (Behaviour Based Safety).Verder stond er onder andere een ogentest, een oefening in een simulator en een manoeuvreeroefening op het programma.

Na alle oefeningen kwam Lolkema als winnaar uit de bus. De eindstand van het NK Veiligste Chauffeur ziet er als volgt uit:

1. Johannes Ritsma (Surhuisterveen)

2. Dinant Mombarg ((Lochem)

3. Martin Kolff (Goedereede)

4. Nathaly Bol (Klazienaveen)

5. Corné Lauwers (Alphen, NB)

6. Edso Sluijsmans (Deurne)

7. Vincent ten Zijthof (Heeten)

8. Martijn Klink (Meppel)

9. Jan Vos (Meteren)

10. Hans Thijssen (Haps)

De hoofdprijs van het NK Veiligste Chauffeur is – naast de eer om zich een jaar lang de veiligste chauffeur van Nederland te mogen noemen – een volledig verzorgde reis voor twee personen naar de Verenigde Staten. Een onderdeel van die reis is een bezoek aan de Volvo Trucks-fabriek in New River Valley.