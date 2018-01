(tekst: persbericht)

Friejam jazzcafé op 9 januari met Conrad Herwig

Hij wordt beschouwd als één van ’s werelds meest complete jazzmusici en bracht meer dan 20 albums uit: Conrad Herwig. De uit New York afkomstige muzikant speelde onder andere met grootheden als Miles Davis, Joe Henderson, Eddie Palmieri, Frank Sinatra en Tom Harrel. Op dinsdag 9 januari treedt Herwig op tijdens het maandelijkse jazzcafé (met jamsessie) van Friejam in Neushoorn. Tijd: 20.30 uur. Entree: gratis.

“If Coltrane played trombone, this is what he would sound like! …Herwig is a MASTER of the trombone. He uses the entire range of the horn, and rips out lines that would make saxophonists envious. His sense of melody and rhythm are unmatched.“

– epinions.com

Conrad Herwig begon zijn professionele carrière in de vroege jaren ’80 met de big band van Clark Terry. In de jaren ’90 werd Herwig steeds populairder als zogenaamde sideman. Naast jazzmuzikant is hij een ervaren pedagoog en geeft wereldwijd clinics en workshops.