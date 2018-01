(tekst: SNN)

Fraude met Europese subsidies

Samenwerking RIEC, Belastingdienst, politie en SNN leidt tot aanhoudingen

De politie heeft in een onderzoek naar fraude met Europese subsidies acht aanhoudingen verricht. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) deed in augustus 2016 aangifte na een vermoeden van fraude en misbruik van gemeenschapsgeld. Dat die aanwijzingen voor fraude konden worden gevonden is mede te danken aan een versterkte fraudepreventieaanpak, die het SNN vanaf 2013 heeft ingezet.

De subsidieregeling NIOF, gefinancierd met EFRO-middelen en cofinanciering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, was bedoeld voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken voor innovaties in het mkb. Het SNN had sterke aanwijzingen dat de subsidies oneigenlijk gebruikt waren. Samen met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum, de Belastingdienst en de politie is een onderzoek gestart dat heeft geleid tot de aanhoudingen.

Het onderzoek naar de subsidiefraude wordt nu overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Het SNN is de politie, het RIEC en de Belastingdienst erkentelijk voor de goede samenwerking in dit complexe fraudeonderzoek. Het SNN streeft ernaar om zoveel mogelijk subsidiegeld weer terug te krijgen, zodat dit opnieuw ingezet kan worden voor innovatieve projecten in Noord-Nederland. De organisatie beziet naar aanleiding van deze zaak of zij nog aanvullende maatregelen kan treffen om misbruik van subsidies tegen te gaan.

Aanhoudingen in verband met fraude Europese subsidies

Noord-Nederland – De politie heeft in een onderzoek naar fraude met Europese subsidies acht aanhoudingen verricht. Een 45-jarige inwoonster van de gemeente Midden Drenthe en een 60-jarige inwoner van diezelfde gemeente worden gezien als hoofdverdachte in het onderzoek. De twee werden dinsdagochtend aangehouden. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen.

Aangifte door SNN

In augustus 2016 werd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland aangifte gedaan. Medewerkers van deze subsidieverstrekker hadden het sterke vermoeden dat diverse Europese subsidies voor innovaties in het midden en klein bedrijf in Noord-Nederland niet daarvoor werden gebruikt als waar ze voor waren aangevraagd. Omdat er mogelijk sprake was van fraude en misbruik van gemeenschapsgeld werd aangifte gedaan. De politie startte vervolgens een onderzoek.

Huiszoeking en administratie in beslag genomen

Tijdens het onderzoek kregen financiële rechercheurs zicht op een 45-jarige inwoonster van de gemeente Midden Drenthe en een 60-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Door hen werd diverse malen subsidie bij de SNN aangevraagd. Dit deden ze voor eigen bedrijven, maar ook voor bedrijven van anderen. In oktober 2016 werd door het onderzoeksteam huiszoeking verricht in een woning in Hijken. De twee verdachten verbleven daar op dat moment. Tijdens de zoeking werd onder andere administratie in beslag genomen.

Verder onderzoek

In nauwe samenwerking met SNN werd door het rechercheteam verder onderzoek gedaan naar deze vorm van ondermijning. Zo werden dubbele facturen gevonden, echte en vervalste. Ook kwamen de rechercheurs er achter dat met verstrekte subsidies machines en lonen waren betaald. Terwijl het geld alleen aan innovatief onderzoek en prototypes had mogen worden besteed. Het totale bedrag aan frauduleus ontvangen subsidies ligt vermoedelijk rond de één miljoen euro. SNN heeft dit niet eerder ontdekt omdat wel iedere keer vooraf keurig een begroting wordt ingediend en in de meeste gevallen na afloop ook een onderzoeksrapport met urenverantwoording werd overhandigd. Tijdens het politieonderzoek bleek dat die onderzoeksrapporten hoofdzakelijk plagiaat waren. Soms werd wel een klein stukje onderzoek gedaan, maar lang niet in overeenstemming met het gefactureerde bedrag.

Aanhouding eerste verdachten

Eind 2017 was het onderzoek zo ver gevorderd dat werd besloten om over te gaan tot de eerste aanhoudingen. Het team hield zes verdachten aan, allemaal eigenaren of aandeelhouders van bedrijven uit het noorden. De zes hadden gebruik gemaakt van de diensten van de 60-jarige man. Hij gaf hen advies bij het aanvragen van subsidies bij SNN. Desondanks heeft een eigenaar of aandeelhouder ook altijd zelf een verantwoordelijkheid om subsidies op een juiste wijze aan te vragen en te gebruiken. Na verhoor en het opmaken van proces-verbaal mochten de zes het politiebureau weer verlaten. Wel werd beslag gelegd op vijf woningen en banktegoeden van de zes verdachten.

Aanhouding hoofdverdachten

Na overleg met het Openbaar Ministerie werd besloten om dinsdagochtend beide hoofdverdachten in dit onderzoek aan te houden. In een woning in Hijken werd opnieuw huiszoeking verricht. Naast administratie werd in het kader van het afpakken van crimineel vermogen ook beslag gelegd op twee auto’s en twee aanhangers. Tevens werd beslag gelegd op twee woningen. Beide verdachten werden overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten.