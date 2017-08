Ik weet niet hoe het bij jullie is maar als ik een doosje frambozen koop, zit er eigenlijk altijd wel eentje tussen waar schimmel op zit. Jammer, want die kun je niet meer eten. Bovendien moet je de rest gaan controleren want heel vaak zit er in de op het oog gave exemplaren schimmel aan de binnenkant. Hoe dat kan? Dat wilde ik ook weten en dus even gegoogeld. Gif spuiten waren de eerste adviezen, eventueel biologisch gif. Maar dat waren de verkeerde sites begreep ik na even verder gelezen te hebben. Dat moet je met beschimmelde frambozenplanten doen. Om schimmel te voorkomen op de framboosjes zelf was er eigenlijk maar 1 advies: meteen opeten!. Oh ja, en de kroontjes er aan laten zitten. Maar zulke frambozen heeft mijn groenteboer nooit.

Benodigdheden:

300 gram biscuitjes

125 gram gesmolten boter

2.5 deciliter room, stijfgeklopt

2,5 deciliter zure room

500 gram mascarpone

150 gram suiker

150 gram geroosterd amandelschaafsel

500 gram frambozen

gesmolten chocolade

Bereidingswijze:

Verkruimel de biscuitjes en vermeng ze met de gesmolten boter. Bekleed de bodem van een springvorm met het mengsel. Roer in een kom de mascarpone los met de zure room en de suiker. Spatel eerst de geklopte room er door en vervolgens het amandelschaafsel en de frambozen. Giet er terwijl je met je spatel het mengsel in beweging houd een paar eetlepels chocolade bij. Schep alles nu op de koekjesbodem van de springvorm. Zet de cheesecake minimaal 6 uren in de koelkast om op te stijven. Snijd er daarna plakken van. Giet voor het serveren extra gesmolten chocolade over de cheesecake.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma