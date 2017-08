Fractievoorzitter Avine Fokkens-Kelder van de VVD is me er een. Ze roept de journalistiek, als vitaal onderdeel van de democratie, op om inzichtelijk te maken hoe volksvertegenwoordigers denken een probleem te kunnen aanpakken. Ik hou niet zo van jij-bakken, maar in dit geval zou ik tegen de fractievoorzitter willen zeggen: begin even lekker bij jezelf. Fokkens loopt al zo lang als politica in ons bestuurlijke kasteel aan de Tweebaksmarkt rond om te kunnen weten dat inzichtelijkheid nou niet direct bovenaan het wensenlijstje staat van het college van Gedeputeerde Staten. Daaraan had Fokkens allang iets kunnen doen.

Veel van wat uit ons bestuurlijk centrum komt, passeert slechts de zeef wanneer bestuurders zich er geen buil aan kunnen vallen. Misschien is het voor Fokkens een idee eens te onderzoeken hoeveel beleidsbeslissingen er worden genomen, of worden beïnvloed, door niet democratisch aangestelde adviseurs, pr-functionarissen en consultants. Die inzichtelijkheid (ook over benoemingen bij vacatures) zul je van deze personen zelf niet krijgen.

De laatste tijd worden de cijfers die de provincie naar buiten brengt zelfs openlijk in twijfel getrokken. Onlangs was dat het geval met bezoekersaantallen in de recreatieve sector. De skûtsjesilersorganisatie IFKS verwonderde zich over de hoogte van de bezoekerscijfers die de provincie naar buiten bracht. Zoveel belangstellenden voor hun platbodems hadden ze op de oevers niet gezien. De pr-mensen moeten verschrikt hebben opgekeken, na het bericht in de LC. Van enige verificatie van cijfers door derden was tot op heden nooit iets gebleken. Kort geleden werd er getwijfeld aan de lage overnachtingscijfers van met name Duitse recreanten in de provincie. Die cijfers waren geproduceerd door het Fries Sociaal Planbureau, een instelling gelieerd aan de provincie. Dat kon niet waar zijn, aldus enkele hoteliers. Of dit een nieuwe trend wordt? Fokkens zal behoorlijk aan de bak moeten om dit duidelijk te krijgen.

Misschien moet Fokkens eens inzichtelijk maken waarom burgers zich afkeren van de politiek en politici. Dat is pas een probleem. Zelf denk ik dat burgers het pompeuze gedoe gewoon zat zijn. Ik neem aan dat over enkele weken bij het evenement Making Waves Fokkens in de grote tent op de Afsluitdijk naar de rede van Kofi Annan zit te luisteren hoe jonge ondernemers (geen oude) in competitieverband (?) hun innovatie aan de man brengen. Ik zou graag in een alternatief klein tentje van Fokkens willen horen hoe het mogelijk is dat er zo’n evenement moet worden opgetuigd om iets simpels als een innovatie onder de aandacht te brengen. Dat zou ze eens inzichtelijk moeten maken.

Andries Veldman