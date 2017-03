(tekst: Gemeentebelangen Leeuwarden)

In haar controlerende taak wil de fractie van Gemeentebelangen in gesprek met de omwonenden over de ervaringen met de uitvoering van de werkzaamheden rond het Europaplein tot nu toe. Daartoe organiseert de fractie een inloop-fractieavond op donderdag 9 maart 2017 van 19.30 tot 20.30 uur in het Europahotel.