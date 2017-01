(tekst: persbercht)

Finalisten Leeuwarder ondernemersprijs 2017 zijn bekend

Op 23 januari heeft wethouder Henk Deinum bekend gemaakt welke drie bedrijven meedingen aan de titel Leeuwarder Ondernemer van het Jaar 2017. De drie finalisten zijn:

• Forensicon, een particulier forensisch instituut dat helpt rechtzoekenden om eerlijk, wettig en overtuigend bewijs te verkrijgen.

• Post-Plaza, het 4-sterren hotel in de binnenstad van Leeuwarden met een uniek grootstedelijk Grand Café, welke gevestigd is in het oude postkantoor.

• MG Energy Systems, voormalig zonneboot raceteam die nu hun succesvolle energieopslagsystemen produceren voor de maritieme, industriële en automotive sector.

De drie finalisten gaan nu een special traject in dat hun ondernemer-skills zal verbreden. Wie er uiteindelijk De HET wint en zich Leeuwarder Ondernemer van het jaar 2017 mag noemen weten wij uiteindelijk op 22 maart tijdens de Business Contact Dagen Noord in het WTC Expo. Daar vindt de prijsuitreiking plaats om 16.30 uur. Wil jij onderdeel van de jury zijn? Dat kan. Vanaf 27 februari kan iedereen thuis ook stemmen op zijn favoriet via de Facebook pagina van De HET.

In aanloop naar Culturele Hoofdstad 2018 geeft De HET ook aandacht aan cultureel ondernemerschap. Mooi voorbeeld hiervan is Van Ravesteijn Theater & Events. De HET geeft dit bedrijf in 2017 speciale aandacht. Dit als stimulans voor ondernemerschap in de cultuursector waaraan we in 2018 een prijs gaan verbinden.