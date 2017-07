(Tekst: Redactie/Vrij Baan!)

Op woensdag 19 juli keerde de vogel terug op de fontein in het midden van het Europaplein in Leeuwarden. Wethouder Bereikbaarheid Friso Douwstra plaatste de vogel terug op de piëdestal (zuil/sokkel) met behulp van een hoogwerker. Daarmee is de fontein weer compleet.

De fontein is aangewezen als gemeentelijk monument. Het was daarom een randvoorwaarde voor de uitvoering van het project Herinrichting Europaplein dat de fontein op het plein blijft staan. De terugplaatsing van de vogel markeert het einde van de fontein-werkzaamheden.

Bouwbedrijf De Vries heeft de demontage en montage van de fontein zorgvuldig uitgevoerd en de onderbouw van de fontein tijdelijk opgeslagen. Om de fontein ook in de nieuwe situatie goed te kunnen zien, is de onderbouw van de fontein 80 cm hoger teruggeplaatst. De fontein treedt pas in werking na afronding van alle werkzaamheden op het plein.