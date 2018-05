Friese bobo’s beschut bijeen in Bolsward toonden zich opgelucht na het spuiten van tien van de elf fonteinen. Het is omdat het aan bestuurlijke slagkracht ontbreekt, anders had er een fontein van opluchting gespoten. Het nalatenschap van Culturele Hoofdstad is veiliggesteld. Tenzij er voor volgend jaar middelen beschikbaar worden gesteld voor het organiseren van (culturele) evenementen moeten we vaststellen dat dit het allemaal is. In Leeuwarden zouden we de ingebruikname van de fonteinen in de elf Friese steden kunnen volgen op een groot scherm, menigeen met mij wist geen groot scherm te ontwaren. Een scherm van een formaat waar menig huishouden de neus voor ophaalt en een paar speakers, niks te zien en weinig te horen. Twee officials gezien, de artistiek leider Anna Tilroe en wethouder Sjoerd Feitsma. Bij de eerste mist waren die verdwenen, kennelijk op weg naar Bolsward. Geen betere manier om symbolisch duidelijk te maken dat Leeuwarden heeft afgedaan als Culturele Hoofdstad. Binnen een kwartier na de videoboodschap van de kunstenaar en de dankwoorden van de drijvende kracht was de bulk van de aanwezigen alweer verdwenen. We kunnen gerust met vakantie, meer valt er niet te beleven.

Lezers van de Volkskrant konden een mooi verhaal lezen over de geschiedenis van het project rond de fonteinen in de elf Friese steden, gelukkig ook online te raadplegen op http://www.volkskrant.nl/cultuur-media/elf-grote-kunstprojecten-langs-de-route-van-de-elfstedentocht-een-krankzinnig-plan-met-happy-end~bf229f8b/ . De programmamaker zoek voor de laatste aflevering van de documentaire nog mensen die van standpunt zijn veranderd: aanvankelijk tegen een fontein in de eigen woonplaats en nu razend enthousiast. Afgaand op berichten in de media kunnen de fonteinen op de nodige belangstelling rekenen, die mensen moeten te vinden zijn. Kan de Friese tamtam z’n werk even doen?

Als alle fonteinen later dit jaar klaar zijn lijken mij infopanelen wel op z’n plaats, een willekeurige toerist heeft bij het zien van eentje geen idee dat er nog tien andere de moeite van het bekijken waard zijn. Het gaat echt niet als vanzelf een toeristische trekker worden. Voor de mensen die zich wellicht zorgen maken over de mistfontein in Leeuwarden, aan het gebruikte water zijn een tweetal metalen toegevoegd die voorkomen dat de Legionellabacterie zich kan ontwikkelen. Eens per jaar moet de voorraad aangevuld worden. Het fontein kan in principe 24 uur per dag en zeven dagen per week mist produceren die ultrasoon wordt opgewekt: watermoleculen worden mechanisch steeds kleiner gemaakt zodat er vanzelf mist ontstaat die opstijgt. U kunt nu gerust andere dingen gaan doen want dit was Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.