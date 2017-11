(tekst: college b en w)

LF2018 heeft betrekking op aanvankelijk 40, maar inmiddels 60 grotere en kleinere events in het hoofdprogramma. Vanuit de stichting LF2018 vindt ondersteuning en subsidiering plaats. Er zijn ticketrisico’s aanwezig bij een aantal producties. Hierbij gaat het om organisaties die niet altijd genoeg mogelijkheden hebben om een tegenvaller in de inkomsten te incasseren.

Om te voorkomen dat producties, in het licht van dit risico, verschraald worden (of mogelijk zelfs) vervallen heeft de provincie Fryslân een regeling vastgesteld waaraan wij deelnemen, om te voorzien in het risico van tegenvallende ticketopbrengsten. Het Fonds Podiumkunsten heeft zich bij dit initiatief aangesloten. De voorgenomen regeling kan eraan bijdragen dat organisaties meer risico kunnen nemen, daardoor sterker worden (financieel, professioneel, bekendheid), naar de toekomst beter in staat zijn te produceren en (daardoor) minder afhankelijk van subsidie.