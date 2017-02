(tekst: FNV)

FNV: Provincie Friesland reorganiseert in strijd met afspraken

De provincie Friesland houdt zich niet aan de afspraken bij een grote reorganisatie. Als het aan de provincie ligt, gaan om te beginnen ruim 200 werknemers gedurende 1 of 2 jaar andere werkzaamheden verrichten dan in hun functieomschrijving staat. Dit is echter in strijd met zowel de cao voor Provincies als het Sociaal Statuut van de Provincie Friesland. FNV Overheid heeft samen met CNV en de OR de provincie via een brief laten weten hier niet van gediend te zijn en dringt aan op een spoedig overleg.

De provincie Friesland wil de bestaande afdelingen opheffen en de organisatie op basis van ‘pools’ opnieuw indelen. Een derde van de werknemers kan vervolgens inschrijven op tijdelijke opdrachten, waarvoor een ‘poolmanager’ de kandidaten selecteert. Het uitgangspunt hierbij zijn de opdrachten en niet de functies die de werknemers vervullen. Als je niet meedoet, mis je zogenaamd kansen.

Yntse Koenen, bestuurder FNV Overheid is woedend: “Dit is volledig in strijd met de afspraken die op zowel landelijk als provinciaal niveau zijn gemaakt. Bij een reorganisatie hoort de werkgever uit te gaan van de oud-nieuwvergelijking op basis van een functie. Mens-volgt-werk heet dat. Je wordt dan op een vaste plek in de formatie geplaatst en niet op een tijdelijke plek.”

Een medewerker hoort in de nieuwe organisatie geselecteerd te worden voor een functie die vergelijkbaar is met de functie binnen de oude organisatie. Aan deze functie hangt weer een waardering. Koenen: ”De werkgever dient de werknemer hier naar te belonen én hier rekening mee te houden bij eventuele ontslagrondes. Zoals de provincie nu reorganiseert, is het onzorgvuldig, in strijd met de afspraken en niet in het belang van het personeel en van de gemeenschap.”

In de plannen van de provincie is helemaal niet duidelijk welke organisatorische gevolgen er zijn. Er is geen enkele garantie dat alle taken voor de gemeenschap zijn belegd. De FNV vreest een organisatorische puinhoop.