(tekst: FNV)

FNV stelt ultimatum aan corporatiewerkgevers, mogelijk acties

Vakbonden FNV en CNV hebben vandaag een ultimatum gestuurd aan de werkgevers in de sector Woondiensten. De bonden willen een fatsoenlijke loonsverhoging, een generatiepact en afspraken om de werkdruk in de sector terug te dringen.

Gaan werkgevers voor 16 februari 10.00 uur niet akkoord met de eisen, dan volgen er acties.

Maandenlang is er tevergeefs onderhandeld. Janneke Waage, eerste onderhandelaar FNV voor de cao Woondiensten: ‘Werkgevers bieden medewerkers over 2017 helemaal geen loonsverhoging en over 2018 slechts 1,5% structureel. Dat is onder inflatie en leidt tot koopkrachtverlies. Tegelijk willen ze werknemers die nieuw zijn in de sector een veel lager loon gaan geven dan de mensen die er nu al werken. En dát terwijl ze de loonschalen van managers juist flink willen verhogen. Volkomen absurd.’

Driedeling

Alles bij elkaar leidt dat tot een driedeling op de werkvloer, hogere versus lagere inkomens én oud versus nieuw. ‘Slecht voor de onderlinge verhoudingen en totaal onwerkbaar. Werkgevers kwamen overigens pas in de 8e onderhandelingsronde met dit beschamende loonbod. We hebben de onderhandelingen daarop stopgezet.’

Werkgevers willen de verlaging van de loonschalen doorvoeren bij alle medewerkers die direct mét en vóór de huurder werken. Juist deze groep heeft te maken met een steeds hogere werkdruk. ‘Er is de laatste jaren veel personeel uit de sector verdwenen. En er zijn steeds meer huurders met sociale en psychische problemen’, stelt Waage.

Zorgen over de toekomst

De FNV wil goede dienstverlening aan de huurder en een goede kwaliteit van sociale huisvesting. Dat betekent voldoende deskundige en servicegerichte medewerkers. Maar bijvoorbeeld ook het terugdringen van achterstallig onderhoud. Daarvoor zijn gemotiveerde en goed betaalde vakkrachten nodig. ‘Ik maak me zorgen over de toekomst van het werk en de arbeidsmarkt in de sector’, zegt Waage.

Eisen

De FNV wil een loonsverhoging van 2% per 1 januari 2017, en over 2018 in totaal 3,5%, per 1 januari 1,75% en per 1 juli nog eens 1,75%. Daarnaast moeten werkgevers van de FNV veel meer maatregelen nemen om de werkdruk van medewerkers te verlagen.

Ook heeft de FNV een generatiepact-regeling voorgesteld. Daarbij kunnen oudere werknemers minder gaan werken ten gunste van jonge, nieuwe collega’s. De regeling zoals Aedes die voorstelt gaat pas twee jaar voor de AOW-leeftijd in. In ruil daarvoor zouden álle werknemers boven de 55 jaar hun 28 leeftijdsuren moeten inleveren, zonder garantie dat vrijkomende formatieruimte wordt herbezet door jongeren. ‘De sector heeft die jongere collega’s hard nodig’, aldus Waage. ‘Je kunt als sector niet achteroverleunen en afwachten. Je moet nu echt werk maken van de toekomst. De mensen komen niet meer vanzelf!’

Druppel op een gloeiende plaat

FNV en CNV zien dat werkgevers wel de constructieve voorstellen van de vakbonden over scholing en ontwikkeling, preventie van werkdruk en garantiebanen hebben overgenomen. Waage: ‘Maar dat is niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat.’

De cao Woondiensten geldt voor zo’n 25.000 medewerkers in de corporatiesector.