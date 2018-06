Vakbond FNV organiseert een peiling onder leden om te bekijken in hoeverre men bereid is om te gaan staken bij FrieslandCampina in Leeuwarden. Dat bevestigt vakbondsman Ron Vos, verantwoordelijk voor de voedingsindustrie in het noorden. Volgens Vos vormt een betere cao inzet van de bijeenkomsten.

Hoe de nieuwe fabriek in Leeuwarden draait was bij de vakbondsman onbekend. Deze week zouden werknemers naar huis zijn gestuurd vanwege gebrek aan werk.