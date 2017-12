(tekst: FNV)

FNV: Actie en voorultimatum aan Achmea voor behoud autonomie De Friesland Zorgverzekering

Datum: Donderdag 21 december 2017

Locatie: Kantoor De Friesland Zorgverzekeraar, Harlingertrekweg 53 in Leeuwarden (voor het kantoor, deels openbare weg)

Tijdstip: 12.00 – 13.00 uur

Wat: Ruim 400 medewerkers gaan tijdens hun lunchpauze protesteren tegen de voorgenomen fusie. Gerben van der Meulen van het Algemeen Bestuur van FNV en lokale politici spreken de menigte moed in. Ook loopt de kerstman rond om de zorgen en wensen in ontvangst te nemen van de medewerkers.

FNV Finance heeft de directie van Achmea een voorultimatum gestuurd tegen de voorgenomen fusie van De Friese Zorgverzekering (DFZ) met Achmea Zilveren Kruis per 1 januari 2018. De vakbond eist het behoud van autonomie voor DFZ, geen gedwongen ontslagen in de komende 3 jaar, een persoonlijke werkgelegenheidsgarantie en een doorwerking van het sociaal plan van DFZ voor de duur van 5 jaar voor medewerkers die overgaan naar Achmea. Gaat het bedrijf deze maand niet in op de eisen van de vakbond, dan volgen begin volgend jaar werkonderbrekingen. Om de eisen kracht bij te zetten, organiseren vakbonden een actiebijeenkomst aanstaande donderdag bij het kantoor van de verzekeraar.

Reductie tot label

Medewerkers van De Friese Zorgverzekering vrezen voor hun baan en maken zich zorgen over het verlies van autonomie als Achmea de twee zorgdivisies samenvoegt. Zij vrezen dat De Friesland Zorgverzekeraar wordt gereduceerd tot een label binnen het Achmea-aanbod en daarmee de unieke werkwijze van DFZ verloren gaat. Bovendien zijn ze er niet op gerust dat ze hun werk behouden; de verwachting is dat veel werkzaamheden worden gecentraliseerd bij Zilveren Kruis.

Rekening bij DFZ

Annelies Bontjer, bestuurder FNV Finance: ’Wij vinden de gekozen koers van Achmea onverstandig en overhaast. Achmea breekt met haar afspraak om de autonomie van DFZ te behouden en de verzekeraar naar een hoger plan te tillen. Een plotse ingreep in het beleid die ingegeven is puur door kostenbesparing. De rekening wordt nu gepresenteerd aan het goed draaiende DFZ en zorgt voor ernstige onrust en onzekerheid onder de medewerkers.’

De vakbonden en medewerkers trokken al eerder aan de bel. Onder andere deden zij een oproep aan de Raad van Bestuur van Achmea om te investeren in innovatie in het noorden en boden eind november een petitie aan voor het behoud van autonomie.