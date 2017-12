(tekst: persbericht van FNV Horeca)

Op 7 december 2017 heeft FNV Horeca, na raadpleging van haar leden tijdens georganiseerde bijeenkomsten, een ultimatum gestuurd naar werkgeversorganisatie KHN met de eisen opnieuw onderhandelingen te starten over de inhoud van een nieuwe cao voor de horecabranche en een verhoging van de feitelijke lonen per 1 januari 2018 met 3,5%.

KHN heeft op 18 december 2017 gereageerd met de mededeling niet in te zullen gaan op de eisen van FNV Horeca.

FNV Horeca zal haar leden en de horecamedewerkers in de sector informeren over deze ontwikkelingen en hen oproepen om in actie te komen voor betere arbeidsvoorwaarden en een verbetering van werkomstandigheden in de branche.

Horeca verdient beter

FNV Horeca zet zich in voor een beter loon en fatsoenlijke afspraken voor alle horecamedewerkers. FNV Horeca streeft naar een positief imago van de horecabranche waarbij goed én innovatief werkgever- en werknemerschap centraal staan. Horecamedewerkers staan voor passie, trots en vakmanschap. De horecasector moet weer een branche worden die aantrekkelijk is om in te werken en waar ondernemers duurzaam ondernemen.