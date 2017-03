(tekst: FNV Noord)

Een aantal gemeenten is op ramkoers voor wat betreft het voortbestaan van Caparis. Zij willen versneld de medewerkers Groen uit Caparis halen en een dienstverband bij de gemeente aanbieden. Medewerkers hebben geen keuze. Aan hun wordt voorgehouden dat ze zelf ontslag moeten nemen om voor een dienstverband bij de gemeente in aanmerking te komen. Hierdoor verliezen ze het recht op een transitievergoeding. De gemeenten waar het om gaat zijn: Achtkarspelen, Leeuwarden, Weststellingwerf en Ooststellingwerf.

Cafetariamodel

Zonder visie, zonder beleid en zonder kennis van zaken lijken gemeenten alleen op basis van aannames en financiële prikkels besluiten te nemen. Niet onderbouwd met feiten of enig sociaal inzicht. Dit is het zogenaamde cafetariamodel ‘je eet op wat je lekker vindt’ en wat jou goed uitkomt. Met andere woorden: alleen de mensen met voldoende verdiencapaciteit willen ze nu overhevelen naar de gemeente.

Iedereen een baan aanbieden

Mensen met niet voldoende verdiencapaciteit blijven achter bij Caparis. Hierdoor bouw je een organisatie die op geen enkele wijze nog in staat is om financieel gezond te blijven. Als de betreffende gemeenten werkelijk het beste voor hebben met hun inwoners en werknemers, dan zouden ze iedereen een baan aanbieden. Niet alleen die groep die nog in staat is om geld voor ze te genereren.

Gemeenten zijn de schaamte voorbij

De gemeenten waar het om gaat, zijn wat de FNV betreft de schaamte voorbij. Wat ga je doen aan begeleiding? Wat ga je doen aan zorg? En wat doe je als werknemers niet meer in staat zijn hun functie uit te voeren? Allemaal zaken waarop Caparis wel is voorbereid en zijn infrastructuur op heeft afgestemd.

Ledenvergaderingen en actietraject

De komende tijd gaan we ledenvergaderingen organiseren en een actietraject voorbereiden. Wij willen alle werknemers adviseren niet in te gaan op zogenaamde beëindigingsvoorstellen of nieuwe contracten bij de betreffende gemeenten.

