(tekst: persbericht)

FNV en CNV sturen transportbedrijf ultimatum na invoering vierdaagse werkweek

FNV en CNV Vakmensen hebben vandaag een ultimatum gestuurd naar AB Transport Group uit Heerenveen. Ze eisen dat het transportbedrijf de invoering van een verplichte vierdaagse werkweek intrekt. ‘Dit leidt tot grote inkomensverliezen voor de werknemers’, legt Hans Robijn van de FNV uit. ‘Tevens wordt de norm van maximaal 13 weekenden werken per half jaar overtreden.’

OR spant kort geding aan

Maandag diende voor de rechtbank Leeuwarden ook een kort geding dat de ondernemingsraad van AB Transport Group uit Heerenveen hierover had aangespannen tegen de werkgever. Een uitspraak volgt op woensdag 25 januari.

Maximaal 4 dagen werken

Het transportbedrijf heeft per 1 januari een vierdaagse werkweek ingevoerd voor de veevoertak. Robijn: ‘Zonder instemming van de ondernemingsraad, werknemers of vakbonden. Ondanks meerdere brieven van de bonden met het verzoek tot overleg. Het gevolg is dat zo’n 62 chauffeurs er flink op achteruit gaan in salaris. Ook gaan ze teveel weekenden werken, wat in strijd is met de cao. Als we dit nu niet tegenhouden, zijn straks de werknemers van de andere vier bedrijfstakken aan de beurt.’

Ultimatum

Bij AB Transport Group BV werken in totaal 800 werknemers, waarvan de meerderheid lid is van de vakbond. Het ultimatum van de bonden loopt vrijdag 13 januari om 15:00 uur af. Uit ledenbijeenkomsten is gebleken dat de actiebereidheid onder de werknemers groot is.

Grote actiebereidheid

Linda Slagter van CNV Vakmensen: ‘De chauffeurs zijn boos dat voor hen wordt bepaald, wanneer ze werken. Ze zullen veel meer op zaterdagen worden ingezet en in totaal minder uren maken en minder verdienen. Ook blijkt dat er gebroken diensten zijn, waardoor de chauffeurs twee keer naar de standplaats moeten rijden in plaats van een keer. De chauffeurs moeten dat uit eigen zak betalen, want de cao kent geen reiskostenvergoeding. De stemming bij de driekwartsvergadering was unaniem vóor acties.’

Er is geen sprake van een reorganisatie of teruglopend werkaanbod. Robijn: ‘Het transportbedrijf zegt met de maatregel tegemoet te willen komen aan de wensen van de klant en vindt dat dit de enige manier is. Vakbonden en ondernemingsraad zien dat echter anders. Er zijn wel degelijk andere mogelijkheden om aan de wensen van de klant tegemoet te komen.’