(tekst: FNV)

FNV en medewerkers SW-bedrijf Caparis in actie tegen afbraak SWWoensdag 15 november gaan zo’n 100 medewerkers van sociale werkvoorzieningsbedrijf Caparis, samen met FNV Overheid, langs de wethouders van acht noordelijke gemeenten: Leeuwarden, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Drachten, Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf. Zij overhandigen de wethouders een petitie waarin ze de gemeenten onder andere oproepen te zorgen voor passend en beschut werk, ontwikkeling, begeleiding en terugkeergaranties voor de mensen in de sociale werkvoorzienining (SW). Onder de 2.500 medewerkers met een arbeidsbeperking heerst al maanden onrust, omdat vier van de acht gemeenten zich zonder goed alternatief willen terugtrekken uit de gemeenschappelijke regeling.

Eddy Veltink, bestuurder FNV Overheid: ‘Als de uittredende gemeenten Achtkarspelen, Leeuwarden, Ooststellingwerf en Weststellingwerf nou een dijk van een plan hebben voor een gedegen SW-bedrijf in de regio, dan is FNV Overheid de laatste die dit zou tegenhouden. Maar een plan hebben wij nog niet gezien. Dat betekent grote onzekerheid voor ruim 1.000 medewerkers. Die onzekerheid duurt al veel te lang. Er moet nu snel een oplossing komen.’

Petitie tegen afbraak SW

De onzekerheid voor de medewerkers van Caparis duurt nu al meer dan een jaar. De maat is vol en de Caparis-medewerkers en FNV Overheid willen dat de terugtrekkende gemeenten zich herbezinnen op hun besluit en de eisen van de SW-medewerkers inwilligen. De petitie, die door ongeveer 400 medewerkers van Caparis is getekend, bevat de volgende eisen:

Voldoende werk

Diversiteit aan werk (zowel beschut als niet-beschut)

Werk dat past bij onze mogelijkheden en beperkingen

Ruimte voor ontwikkeling

Voldoende en goede begeleiding

Een terugkeermogelijkheid (vangnet) na afloop van een detachering of begeleid werken

Bezoek aan de wethouders

Op woensdag 15 november rijden de SW’ers via twee verschillende busroutes langs de acht gemeenten, om de petitie aan te bieden. Ze vragen wethouders van de vertrekkende gemeenten Achtkarspelen, Leeuwarden, Ooststellingwerf en Weststellingwerf om de SW-afbraak in hun gemeenten te stoppen. Veltink: ‘Medewerkers van deze gemeenten maken zich grote zorgen over het beleid. De zorgplicht voor mensen met een SW-indicatie blijft, dus gemeenten kunnen hun ogen niet sluiten voor deze groep kwetsbare medewerkers.’

Ook doet de busroute de vier gemeenten Tytsjerksteradiel, Drachten, Heerenveen en Opsterland aan die wel in de gemeenschappelijke regeling blijven. Veltink: ‘Wij doen een nadrukkelijke oproep aan de wethouders van deze gemeenten om hun collega’s in de vertrekkende gemeenten te overtuigen tot blijven. De SW is gebaat bij samenwerkende collega’s.’

Busroutes

Pers is van harte welkom om op woensdag 15 november bij de overhandigingen van de petities in de diverse gemeenten aanwezig te zijn. Onderstaand routeschema wordt woensdag aangehouden. Wil je deelnemen aan de bustour, dan reserveren we een plek in de bus. Hiervoor graag aanmelden – ook graag doorgeven aan welke route je wilt deelnemen – via Eddy Veltink; eddy.veltink@fnv.nl

route Noord (Drachten):

09.30 uur Overhandiging petitie Gemeentehuis Achtkarspelen (Stationsstraat 18, Buitenpost)

11.00 uur Overhandiging petitie Gemeentehuis Tytsjerksteradiel (Raadhuisweg 7, Burgum)

12.30 uur Overhandiging petitie Gemeentehuis Leeuwarden (Hofplein 38, Leeuwarden)

14.15 uur Overhandiging petitie Gemeentehuis Drachten (Gauke Boelenstraat 22, Drachten)

route, Zuid (Heerenveen):

09.45 uur Overhandiging petitie Gemeentehuis Weststellingwerf (Griffioenpark 1, Wolvega)

11.15 uur Overhandiging petitie Gemeentehuis Ooststellingwerf (Het Oost 1, Oosterwolde)

13.00 uur Overhandiging petitie Gemeentehuis Opsterland (Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag)

14.15 uur Overhandiging petitie Gemeentehuis Heerenveen (Crackstraat 1, Heerenveen)