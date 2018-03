(tekst: FNV)

FNV: Acties bij woningcorporaties in noord Nederland voor betere caoWat: Poortacties bij woningscorporaties in noord Nederland

Wie: Medewerkers van woningcorporaties in noord Nederland

Waar / Wanneer: 6 maart van 7.00 – 9.30 uur op de volgende locaties:

Lefier, Gedempte Zuiderdiep 22 in Groningen

Lefier, Noorderstraat 163-165 in Sappemeer

Thus Wonen, Holwederweg 17 in Dokkum

De Bouwvereniging, Bolswardervaart 1 in Harlingen

Corporatiemedewerkers in Groningen en Friesland voeren op 6 maart acties voor een betere cao. De onderhandelingen daarover zijn onlangs stukgelopen op de halsstarrige houding van werkgevers, verenigd in Aedes. Op dinsdag 27 maart is er een grote landelijke stakingsdag in Utrecht. In de komende weken worden in de aanloop hiernaar door het hele land opwarmingsacties gehouden.

Vakbonden FNV, CNV en corporatiemedewerkers eisen een loonsverhoging van 2% over 2017 en in totaal 3,5% over 2018 voor de ruim 25.000 medewerkers in de sector. Daarnaast vinden de vakbonden dat de werkgevers veel meer maatregelen moeten nemen om de werkdruk van medewerkers te verlagen. Ook hebben de vakbonden een generatiepactregeling voorgesteld. Daarbij kunnen oudere werknemers minder gaan werken ten gunste van jonge, nieuwe collega’s.

Werkgevers bieden medewerkers over 2017 helemaal geen loonsverhoging en over 2018 slechts 1,5% structureel. Dat is onder het inflatiepercentage en leidt dus tot koopkrachtverlies. Tevens willen ze nieuwe werknemers een veel lager loon gaan geven dan de mensen die er nu al werken. Tegelijkertijd willen ze de loonschalen van managers juist flink verhogen.

Schandalig

Margreet Pasman, bestuurder FNV Bouwen & Wonen: ‘Alles bij elkaar een schandalig pakket. We missen de waardering voor de werknemers. De mensen die werken met en voor de huurder. De voorstellen van de werkgevers betekenen voor iedereen, behalve het management, een behoorlijke loonsverlaging en verder oplopende werkdruk. Corporatiemedewerkers zijn boos om deze slechte voorstellen. Daarom is er een enorme drang tot actievoeren en staken. Ze willen een goede cao met een fatsoenlijke loonsverhoging!‘