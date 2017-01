(tekst: persbericht)

De finalisten van de vijfde editie van het Leeuwarder Cabaret Festival 2016/2017 zijn bekend!

Nadat tijdens de eerste halve finale het publiek Daan van der Hoeven naar de finale stemde en de finaleplaats tijdens de tweede halve finale aan Jean Opgenort werd toebedeeld is nu ook bekend aan wie de vakjury de wildcards heeft uitgereikt.

De finalisten van het Leeuwarder Cabaret Festival 2016/2017 zijn:

Daan van der Hoeven (door publiek naar finale gestemd op 21 januari)

Jean Opgenort (door publiek naar finale gestemd op 28 januari)

Eric Goossens (wildcard)

H.H.H. Overdijk & Kola (wildcard)

Op zaterdag 11 februari zullen de vier cabaretiers het tegen elkaar opnemen in de finale van het Leeuwarder Cabaret Festival in de kleine zaal van de Harmonie. De winnaar van zowel de jury als publieksprijs wint een boeking in de Harmonie. Dit zal voor het publiek betekenen dat zij of twee cabaretiers volgend seizoen nog een keer samen op één avond in een dubbele boeking een gedeelte van hun avondvoorstelling zullen zien spelen of dat één cabaretier wanneer hij beide prijzen wint de hele avond vult.

De presentatie van de finale is wederom in handen van Klaas Prins (publieksprijs Leeuwarder Cabaret Festival 2014). Daarnaast zal Kevin van Kalkeren (jurywinnaar 2015) een voorproefje geven van de voorstelling die hij in maart in de Harmonie spelen zal.

Er zijn voor de finale nog kaarten beschikbaar.

Deze zijn te koop via de website en de kassa van de Harmonie!

Wat: Leeuwarder Cabaret Festival 2016/2017

Wanneer: 11 februari 2017

Waar: Stadsschouwburg de Harmonie te Leeuwarden

Hoe laat: Aanvang om 20.30u

Prijs: €12,50 (inclusief pauzedrankje en garderobe)