(tekst: persbericht)

Friese filmmakers veroveren Nederlands Filmfestival!

New Noardic Wave (NNW), het film- en mediaplatform van Friesland, neemt op vrijdag 28 september het Nederlands Film Festival voor een avond over. De New Noardic Wave takeover belooft een smûk feestje in Utrecht te worden met Friese film- en mediamakers, muziek, Frisian Cuisine en Grutte Pier Bier. NNW directeur Joris Hoebe heeft er zin in. “Het beloofd een prachtig evenement te worden waarin we film commissioners, ambtenaren en bestuurders, fondsen, producenten en filmmakers overspoelen met talent en kansen die in Friesland voor het grijpen liggen.” Onder de aanwezigen is acteur en regisseur Fabian Jansen, bekend van de rol van André Hazes in de musical Hij Gelooft In Mij en het Leeuwarder filmcollectief Natte Haring. Met onder andere optredens van VJ Richard Toepoel,

DJ Kypski en Skeve Hindoe.

Dubbelfeest

Tijdens de takeover lanceert New Noardic Wave zijn makersplatform. Het makersplatform is van makers voor makers en een digitale ontmoetingsplek waar ze beter zichtbaar worden in de filmindustrie, hun ideeën kunnen pitchen, bij blijven bij de laatste ontwikkelingen in film- en medialand en kunnen samenwerken met andere film- en mediamakers. Aanmelden voor de wachtlijst kan al op www.nnw.frl.

Daarnaast is er op vrijdag 28 september reden voor nóg een feestje. De korte film ‘Het grandioze falen’ van Max Lunter gaat de dag erna in première op het Nederlands Film Festival. De film gaat over Marcus, die ooit als veelbelovend te boek stond, maar met hangende pootjes terugkeert naar Leeuwarden. Zijn vrienden geloven nog steeds in Marcus en zijn talent en ze hebben hem nodig om hun doldwaze plannen werkelijkheid te laten worden.

Join the wave op vrijdag 28 september!

Wil je dit feest in Utrecht niet missen? Voor 20 euro reis je heen en terug met de New Noardic Wave bus. Check de New Noardic Wave Facebookpagina voor het complete programma en meld je aan via http://bit.ly/nnwbusfilmfestival!

Over New Noardic Wave

New Noardic Wave is hét platform voor Friese film- en mediamakers. Met steun van de Provincie Fryslân stimuleert NNW het film en media maakklimaat in Friesland. Dat doen zij met een online makersplatform en projecten waarbij talentontwikkeling en de promotie van Friese taal en cultuur duurzame economische groei stimuleren. Daarnaast is New Noardic Wave hét filmoffice in Friesland voor producenten die op zoek zijn naar Friese filmlocaties, publiciteit, vergunningen, crew en faciliteiten.