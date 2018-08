(tekst: persbericht)

Filmmakers kunnen zich aanmelden voor de zesde editie van The 48 Hour Film Project Leeuwarden.

Het 48 Hour Film Project is een wedstrijd, waarin filmmakers het tegen elkaar en de tijd opnemen om binnen 48 uur de beste korte film te maken.

Het 48 Hour Film Project Leeuwarden vindt dit jaar voor de 6e keer plaats van 2 t/m 4 november. De films worden aansluitend vertoond op het Noordelijk Film Festival.

Dit jaar is Leeuwarden; Fryslân de Culturele Hoofdstad van Europa en in dat kader is er een extra lange editie van het Noordelijk Film Festival genaamd: New Generation. The 48 Hour Film Project Leeuwarden sluit dit festivalonderdeel af met een spectaculaire awardshow.

Meer info en/of aanmelden om mee te doen: http://48hourfilm.com/leeuwarden

Promo 48 Hour Film Project Leeuwarden 2018:

https://vimeo.com/263490111

////////

Promo New Generation

https://vimeo.com/285615539