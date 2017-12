De Leeuwarder ondernemer Tjerk Visser is vrijdag overleden. Visser overleed na een korte ziekte op 62-jarige leeftijd.

Tjerk Visser was een filmfanaat die in de jaren zeventig op de zolder van het jongerencentrum Hippo in de Schoolstraat filmavonden organiseerde. Deze avonden groeiden uit tot wat later het Fries Film Circuit en Fries Film Archief werd. Met deze activiteiten stond hij aan de wieg van het Fries Filmfestival, later omgedoopt tot Noordelijk Filmfestival.

Visser was ook actief als culinair ondernemer. In schouwburg de Harmonie organiseerde hij met zijn Buro Amaro eetfestivals. In de Weerd exploiteerde hij enkele jaren de culinaire winkel La dolce vita. Ook was hij betrokken bij het Netwerk Coltrane.

Met wethouder Isabelle Diks raakte Visser in conflict over het project Stad van de Smaak. Visser vond, samen met zijn mede-organisator Marlise Vroom, dat Diks haar toezeggingen niet nakwam.

Tjerk Visser wordt maandag op zijn 63ste verjaardag in Goutum gecremeerd.