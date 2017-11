(tekst: ingezonden)

Leeuwarden, 22/11/17



bijgaand stuk voor de Te Gast rubriek van de LC werd om ondoorgrondelijke redenen niet geplaatst. Was geschreven i.v.m. de verkiezingen. Die zijn vandaag en ook vandaag stond er niets in de LC. Dit was de tekst die kennelijk niet in de LC mocht:



Duurzaam en betaalbaar wonen

Binnenkort gaan de inwoners van Leeuwarden voor de gemeentelijk verkiezingen weer naar de stembus. Voor huurdersorganisaties het moment om voor sociale huurders de stand op te maken.

De afgelopen jaren hebben gemeente en corporaties veel aandacht voor het verduurzamen van woningen. Omdat de particuliere markt niet gedwongen kan worden, zijn het vooral de corporaties die hieraan een bijdrage leveren. Wij ondersteunen deze bijdragen. Wel moet in onze ogen verduurzaming in het teken blijven staan van betaalbaarheid. Dit houdt in dat de huurder geen financieel nadeel mag ervaren van verduurzaming. Wel voordeel!

Verduurzamen van woningen houdt echter al gauw in dat deze in huurprijs stijgen. Zittende huurders krijgen geen huurverhoging, maar betalen wel een vergoeding voor het voordeel dat zij ontvangen doordat de rekening voor gas naar beneden gaat of helemaal verdwijnt: de Energie Prestatie Vergoeding (EPV). Voor sociale huurders, die verhuizen naar een verduurzaamde woning, betekent het echter dat zij een (aanzienlijk) hogere huurprijs opgelegd krijgen dan de nu zittende huurders (huurharmonisatie). Zij blijven daarnaast ook nog de EPV betalen. De huurtoeslag, waaraan in Den Haag hard wordt gesleuteld ten nadele van de huurder, kan deze lastenstijging niet bijhouden. Hoezo duurzaam én betaalbaar wonen? Corporaties, ken uw opdracht!

Ook de gemeente hoort bij te dragen aan goed en betaalbaar wonen voor mensen met een smalle beurs, waarvan er vele zijn in Leeuwarden. Leeuwarden kan lokale heffingen vaker verlagen en meer mensen kwijtschelding geven van gemeentelijke belastingen en nieuwbouw goedkoper maken door verlaging van grondprijs en afschaffing van leges voor duurzame woningen. Door de meerwaarde van duurzaam nieuw bouwen én renoveren van bestaande bouw nemen de inkomsten uit WOZ-heffingen toe. Inkomsten, die bijvoorbeeld terug zouden moeten vloeien in een Fonds, waarmee huurders met een smalle beurs, die financieel de eindjes moeilijk of niet aan elkaar kunnen knopen, worden ondersteund.

De boodschap van het vertrekkende college van Leeuwarden was onlangs dat gesneden zal kunnen worden in allerlei tegemoetkomingen voor haar financieel kwetsbare inwoners, door miljoenentekorten in het sociaal domein. De nieuw te kiezen gemeenteraad gaat in 2018 beslissen of dit wel of niet ook gebeurt.

Dus, als u op 22 november uw stem uitbrengt: denk dan goed na of u ook in de toekomst nog duurzaam én betaalbaar wilt wonen.

Rudi Velthuis, Huurdersplatform Nieuw Elan

Pyt van der Galiën, PEL

Frank van den Broek, De Bewonersraad

