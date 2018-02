(tekst: Fietsersbond)

Fietsdocenten gezocht in de provincie Fryslân!

De Fietsersbond is op zoek naar vrijwilligers die fietsdocent willen worden. Als fietsdocent geef je fietsvaardigheidsles in de provincie Fryslân aan kinderen op de basisschool, maar kun je ook benaderd worden voor fietsles aan mensen met buitenlandse afkomst of vluchtelingen die willen leren fietsen.

De fietslessen hebben als doel dat de fietsers zo veilig mogelijk aan het verkeer deelnemen. Deze fietslessen en voorlichting zijn meer dan nodig! Omdat de Fietsersbond een toename in aanvragen voor fietslessen heeft, zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die we kunnen opleiden tot fietsdocent.

Kandidaten moeten fysiek fit zijn en uiteraard affiniteit hebben met fietsen, maar ook met de doelgroepen van de Fietsschool (met name kinderen). Ook ervaring met voor een groep staan en een communicatieve en flexibele instelling zijn gewenst.

De twee opleidingsdata zijn op zaterdag 10 maart en vrijdag 16 maart 2018 in Zwolle. Fietslessen vinden met name plaats in de perioden maart-juni en september-oktober.

Interesse of opgeven?

Kijk voor meer informatie op de website van de Fietsschool. (www.fietsersbond.nl/fietsschool)