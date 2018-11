(tekst: Fier)

Fier doet onderzoek naar geld en geweld

Slachtoffers van geweld kampen vaak met financiële problemen

Veel slachtoffers van geweld kampen met financiële problemen. En hulpverleners weten vaak niet wat te doen aan deze problematiek. Dit blijkt uit onderzoek van Fier, expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier deed ruim anderhalf jaar onderzoek naar dit thema en lanceert vandaag het boek Geld en Geweld, armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties. Dit boek biedt hulpverleners inzicht in de wisselwerking tussen geld en geweld, en handvatten om financiële problemen van hun cliënten te signaleren en bespreekbaar te maken.‘Naar schatting heeft zo’n 90% van de cliënten in de maatschappelijke en de vrouwenopvang financiële problemen’, vertelt Ferdi Bekken, Fier-onderzoeker en schrijver van het boek Geld en Geweld. ‘Vaak zijn die financiële problemen verbonden met het geweld dat zij hebben meegemaakt. Geweld kan een oorzaak zijn van financiële problemen, maar ook een gevolg. Bij Fier zien we veel meisjes en vrouwen die binnen een gewelddadige relatie financieel zijn uitgebuit. Door bijvoorbeeld hun loverboy, door familie of hun partner. Ze geven gedwongen hun pinpas af, sluiten gedwongen leningen af, moeten toeslagen op rekening van een ander laten storten en noem maar op.’ Toch is schuldenproblematiek binnen de geweldshulpverlening nog behoorlijk onzichtbaar. Een gemiste kans, volgens Bekken, want ‘zolang er financiële problemen zijn, is de weg naar herstel en het stoppen van geweld lastig’.

De oorzaak van deze onzichtbaarheid is volgens Bekken tweeledig: ‘Ten eerste de schaamte, ontkenning en onwetendheid bij cliënten. Mensen met schulden maken hun financiële problemen zelden uit zichzelf bespreekbaar. Ze schamen zich, ontkennen de situatie of ze zijn zich niet bewust van hun financiële situatie. Ten tweede ligt de expertise van hulpverleners op een heel ander vlak, namelijk op het stoppen van geweld en het ondersteunen bij sociaal-emotionele problemen. Zij worden niet opgeleid om financiële problemen te signaleren en bespreekbaar te maken en dus zien ze het vaak niet. Zien ze het wel, dan kunnen ze vaak niet de hulp bieden die nodig is in deze vaak complexe financiële situaties.’

Met het boek Geld en Geweld wil Fier hier verandering in brengen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt inzicht gegeven in de wisselwerking tussen geld en geweld. Professionals krijgen bovendien praktische handvatten voor het signaleren, bespreekbaar maken, motiveren en ondersteunen van deze gezinnen en (jong)volwassenen.

Bekken: ‘Nee, de hulpverleners hoeven niet zelf aan de slag met de schulden van hun cliënten, maar ze moeten ze wel kunnen signaleren en bespreken. Daarna kunnen ze hun cliënten motiveren om hulp te ontvangen van professionals op financieel gebied. Doen ze dit niet, dan blijft de stress en het risico op problemen aanwezig. Denk aan gezinnen waar ruzies vanwege de financiële problemen maar niet stoppen, of jonge vrouwen die vanwege financiële problemen in handen vallen van een loverboy. Dat moeten we niet willen.’

Project

Het boek Geld en Geweld is het resultaat van het project Armoede en Schulden, dat gefinancierd is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij SWP en richt zich op professionals in onder andere de maatschappelijke- en vrouwenopvang, beschermd wonen, de schuldhulpverlening, sociale wijkteams, GGZ, beleidsmedewerkers, bewindvoerders en schuldeisers. Schrijver Ferdi Bekken is onderzoeker bij de onderzoeksgroep van Fier. Het boek is te bestellen via www.swpbook.com. Naast het boek is er voor genoemde professionals een training ontwikkeld over armoede en schulden in relatie tot geweld. Geïnteresseerden kunnen hierover contact opnemen via fieracademy@fier.nl.

Fier

Fier is het landelijk behandel- en expertisecentrum bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld, waaronder huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel misbruik, loverboy-problematiek en eergerelateerd geweld.