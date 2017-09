(tekst: Oane Hoekstra via Facebook)

Gisteravond ook zo genoten van het satirische programma Kanniewaarzijn…? Grappig item over het Stadsstrand Leeuwarden!

Jammer dat het erg eenzijdig werd belicht. Alleen de Groninger Willem Groeneveld kreeg de gelegenheid zijn overstort te legen. Het is bekend dit parttime koekoeksjong er bijna manisch genoegen in schept om Leeuwarden zoveel mogelijk te ‘bashen’ en Groningen op te hemelen. Tegen het Stadsstrand Leeuwarden voert Willem een persoonlijke hetze, vaak op een achterbakse manier. Groninger subsidiejunk Willem Groeneveld bevuilt hiermee ook nog eens zijn eigen koekoeksnest, het Stadsstrand Leeuwarden is immers gesitueerd op het terrein van NDC Mediagroep.

Kwalijk is dat hij hiervoor het via de NDC Mediagroep met provinciale subsidies in de lucht gehouden platform Suksawat mag gebruiken. Willem zijn salaris wordt dus betaald met subsidiegeld afkomstig van Leeuwarder en Friese burgers omdat ze iets vernieuwends doen met media. Op zich niks mee, maar dan moet je met dat geld geen andere initiatieven, die ook subsidie krijgen omdat ze wat nieuws toevoegen aan stad en provincie, voortdurend op een kinderachtige manier belachelijk proberen te maken.

Dat Groeneveld met zijn onzin ook nog de VARABNN voor zijn strontkarretje weet te spannen is op zich wel weer knap.

Het is ook een beetje oneerlijk, de insteek van het programma, van het uitgebreide interview over dit onderwerp wat ze hadden opgenomen met mijn compagnon Ritske Merkus is geen seconde uitgezonden.Dit weerwoord paste blijkbaar niet in het plaatje wat men wilde neerzetten. Lekker goedkoop scoren met ‘één bron is geen bron’. Maar ach.. het lach- en klapvee in de studio en voor de buis vindt het prachtig.

Dat een stadsstrand niet perse bedoeld is om te zwemmen snappen ze ook al niet. Op Paris Plage aan de Seine mag ook niet gezwommen worden, en bij Pllek aan het IJ in Amsterdam ook niet en ook niet op het overgrote deel van de meer dan 30 stadsstranden in Berlijn, ach ja….

Dat het Stadsstrand Leeuwarden een belangrijke functie vervult als accommodatie voor het wereldwijd snelst groeiende onderdeel van de watersport, het suppen, wordt ook niet gemeld. Dat er elke week honderden mensen sportief het water op gaan om door het prachtige Leeuwarden te peddelen, ach ja..

Dat er zich gisteren meer dan 200 sporters en begeleiders uit meer dan 27 verschillende landen verzamelden op het stadsstrand voor de proloog van de Sup11 – City Tour, en dat het stadsstrand een perfecte accommodatie biedt om deze internationale actievelingen op te vangen voordat ze peddelend 5-7 dagen door Leeuwarden en Friesland gaan, ach ja….

Willem Groeneveld blijf voortaan lekker in Groningen, dan hoef je niet meer elke dag twee keer langs dat belachelijke strandje te lopen.

Wij zullen de komende jaren blijven aantonen dat het Stadsstrand iets bijzonders toevoegt aan Leeuwarden, en dat het subsidiegeld wel degelijk uiterst nuttig besteed is!

Laatste nieuws: er bestaan voorzichtige plannen om op het stadsstrand woningen te plaatsen.



