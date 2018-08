Poppenkast

Was elke poppenkast in Leeuwarden maar zo spectaculair als die van de Reuzen. Die van Psy-Fi ontaardt in een schertsvertoning. De organisatie heeft een tweede parkeerterrein op de voetbalvelden bij het Cambuurstadion met de ingang aan de Insulindestraat. De bus kan daar via de Archipelweg en de Bleeklaan komen. Helaas even niet op vrijdagmiddag en zaterdagochtend vanwege het Meisje, het Hondje en de Duiker. Dat tweede parkeerterrein hebben ze goed geheim gehouden, ik ontdekte het bij toeval toen ik van de Bleeklaan naar de Archipelweg fietste om het meisje en het hondje nog een keer te zien. Op het terugweg een praatje gemaakt, enkele festivalgangers met loodzware winkeltassen waren in afwachting van de pendelbus. Nadat ‘s avonds het meisje te slapen was gelegd op een groot bed op het Cambuurplein – een geweldig spektakel dat slechts door een paar honderd mensen werd bekeken – bij de parkeerplaats wezen kijken. Dezelfde feestneuzen waren nog steeds in afwachting van een pendelbus. De verkeersregelaar vertelde dat zijn leidinggevende in afwachting was van een berichtje van de organisatie van de Reuzen dat de weg weer was vrijgegeven. De beste man had vrij zicht op de Archipelweg waar vijf minuten na het passeren van het meisje de auto’s alweer reden.

Naar de hoofdingang van het festivalterrein gefietst. Beveiliger gevraagd: kan er pendelbus langs het Cambuurstadion? Weet ik niet. Linkje leggen met de organisatie? Er rijden geen bussen meer. Ik zie daar de pendelbus klaar staan voor vertrek, kan die langs het Cambuurstadion? Nee, we mogen de bussen niet laten omrijden vanwege de Reuzen. Op de terugweg naar huis de parkeerplaats aangedaan, daar hadden ze net te horen gekregen dat een kwartier geleden een bus was vertrokken vanaf het festivalterrein. Pendelbus arriveert, buschauffeur onaangenaam verrast door het aantal passagiers. Ik kon niet nalaten tegen hem te zeggen: iedereen mee of nog een keer rijden. Sommige festivalgangers konden na vijf uur wachten eindelijk naar het festivalterrein. Verbijsterende desinteresse in het oplossen van een probleem aangaande hun klanten. Kennelijk zien al die mensen dat anders. De verkeersregelaars komen van het ene bedrijf, de beveiligers van een ander. Twee verschillende bedrijven verzorgen het vervoer. Iedereen lijkt te denken: na mijn dienst de zondvloed, ik toon geen eigen initiatief. Niemand heeft het overzicht, niemand heeft de regie ook de festivalorganisatie niet. Gemeenteambtenaar Jan Stieber – probleemveroorzaker nummer 1- verstuurt via zijn Twitter-account promotiefilmpjes die een overheidsdienaar onwaardig zijn: kijk eens wat een mooi feestje. Buiten het festivalterrein is het een ongeorganiseerde bende, maar dat ziet hij niet.

Psy-Fi heeft dit jaar minder kaarten in omloop gebracht dan ooit tevoren, vrijdagavond kon je gewoon aan de kassa tickets kopen. Allesbehalve uitverkocht dus. De festivalcamping van Welcome to the Village was kleiner dan ooit, het festival trekt steeds minder bezoekers van ver. Beide festivals hadden in het kader van Culturele Hoofdstad moeten schitteren, wie naar de cijfertjes kijkt moet constateren dat ze allebei aan een neerwaartse trend zijn begonnen. We moesten maar eens stoppen met die poppenkast van festivals in de Groene Ster. Met een beetje mazzel sterven ze uit omdat ze commercieel niet meer haalbaar zijn.