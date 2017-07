Het festival van de schijnheiligheid is geweest, resteert het festival van de hogere sferen. Psy-Fi zal blij zijn met het gehavende terrein dat Welcome to the Village (WttV) achterlaat. Dat WttV het woord duurzaamheid nog in de mond durft te nemen. De organisatie werd dit jaar gehouden aan de geluidsnormen die voor alle festivals in recreatiegebied de Groene Ster gelden en kwam acuut financieel in de problemen vanwege een verminderende bieromzet. Mocht WttV tot dit jaar tot drie uur ‘s nachts doorgaan, dit jaar moest om een uur de volumeknop naar beneden. De festivalgangers beschouwden dat als een teken om op te breken, geen bierconsumptie en derhalve geen inkomsten voor de organisatie. WttV overweegt nu vertrek. Prompt een reactie in de vorm van een Twitter-bericht van de fractievoorzitter van de lokale liberalen: partij heeft agendering van wijziging van bestemmingsplan aangevraagd. Een Leeuwarder Lowlands moet het gebied worden. Dezelfde partij stond een paar jaar geleden vooraan bij het aanscherpen van de geluidsnormen waarmee WttV bij handhaving in de problemen komt. Consistent beleid kan ik het niet noemen.

Festivals in een recreatiegebied zijn problematisch vanwege het feit dat er zonder maatregelen nergens geluid wordt geabsorbeerd. Dat je geluid kunt absorberen was menigeen onbekend, mijn motto dat geluid dat in het gebied wordt geabsorbeerd elders geen overlast veroorzaakt werd lange tijd als lachwekkend afgedaan. Met genoegen las ik vorig jaar in de Leeuwarder Courant een ingezonden stuk van een bestuurslid van de Stichting Groene Ster Duurzaam naar aanleiding van een festival in het Rengerspark. Geluid kun je absorberen! Het principe is heel eenvoudig: bij het produceren van geluid wordt lucht in beweging gebracht en die luchttrillingen planten zich voort totdat de energie uit die geluidsgolven is verdwenen. Het geluid is dan uitgestorven en niet meer hoorbaar. Poreuze materialen kunnen geluid absorberen, harde en gladde materialen weerkaatsen geluid. Behalve de toegankelijkheid van de Groene Ster is het geproduceerde geluid een heikel punt.

De tweede editie van het psychedelische festival Psy-Fi kende een podium in de vorm van een kasteeltje gemaakt van rechthoekige strobalen. Strobalen zijn poreus en absorberen geluid. Helaas zijn de strobalen bij latere edities niet vervangen door ander geluidsabsorberend materiaal zoals bijvoorbeeld hennepvezels. Hennepvezels worden ook in de reguliere bouw gebruikt, je kunt er van alles mee maken waaronder een dak voor bovenop een podium. Het opbouwen en afbreken van podia kost tijd en gaat ten koste van de toegankelijkheid van het recreatiegebied. Er bestaat een verband tussen toegankelijkheid en logistiek. Prefabpodia zijn sneller te realiseren dan gangbare podia. In de Groene Ster zijn twee vliegen in een klap te slaan: prefabpodia op basis van geluidsabsorberend materiaal. Innovatief, want voor zover mij bekend nog nergens anders vertoond, en duurzaam. Vooropgesteld dat het materiaal na afloop van de levensduur aan de natuur teruggegeven kan worden.

Het zal duidelijk zijn dat je de individuele festivalorganisaties niet voor de ontwikkelkosten kunt laten opdraaien. Er zullen vast wel subsidiepotjes aangeboord kunnen worden. Er is na al dat geklungel van de afgelopen jaren derhalve een mooie rol voor de gemeente Leeuwarden weggelegd. Het wordt tijd om afscheid te nemen van de festivals van de gemiste kansen.