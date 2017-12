(Tekst: MCL)

Het Kerstfeest, Oud & Nieuw zijn voor bijna iedereen bijzondere dagen. Met deze dagen door ziekte of kwaal niet thuis kunnen zijn maakt het anders dan anders. Het MCL is in kerstsfeer versierd. In de ‘wensboom’ in de Wander Blaauw-winkelstraat kan iedereen zijn/haar kerstwens kwijt.

Kersttradities

In de vroege ochtend van eerste kerstdag gaan zangers met kerstliederen van afdeling naar afdeling. Deze MCL-traditie van de ‘kerstengelen’ vindt zijn oorsprong vele tientallen jaren geleden in het Bonifatius Hospitaal, waar de religieuzen op kerstochtend kerstmuziek zongen voor de patiënten. Muzikale MCL’ers hebben in de loop van de jaren deze mooie traditie van de nonnen overgenomen. Ook het Leger des Heils brengt dit jaar weer kerstmuziek en een bemoedigend woord voor patiënten naar het MCL.

Kerstmenu

Op beide kerstdagen kunnen opgenomen patiënten rekenen op een menu in kerstsfeer. Naasten kunnen tegen een geringe vergoeding ook het kerstmaal in het MCL gebruiken.

Oecumenische vieringen

Tijdens deze feestdagen zijn er in het MCL een aantal oecumenische vieringen. Iedereen is welkom! De vieringen vinden plaats in de het auditorium van het MCL. Na afloop van de dienst is er iets te drinken in de foyer.

Kerstavond

24 december 19.30 uur: Kerstnachtdienst

Voorganger: pastor René van Doremalen

Medewerking door de MCL-cantorij o.l.v. Simon Bouma

Let op: 24 december is een zondag, maar op deze zondagmorgen is er geen kerkdienst.

Eerste Kerstdag

25 december, 10.15 uur: Kerstviering

Voorganger: drs. Jan Willem Uringa

Muzikale begeleiding: Johan Siemensma, orgel/ vleugel en Marcel Prins, viool

Oudejaarsdag

Zondag 31 december, 10.15 uur

Voorganger: dr. Joep van de Geer