‘Pake Feenstra sútelde vanuit het Naauw zijn groenten uit. Dat was in de tijd tussen de beide grote oorlogen in. Handel was handel en alles was meegenomen. Op een gegeven moment heeft hij gedacht: misschien wil men naast de aardappelen ook wel een verzekering van mij afnemen.’ De beide broers Gooitzen en Thomas Feenstra verhalen smakelijk over het verleden. Want de onderneming in financieel advies die van pake naar zoon, kleinzoon en achterkleinzoons is gegaan, bestaat dit jaar maar liefst 75 jaar.

De namen van de verzekeringen die destijds aan de man werden gebracht roepen bij de twee ondernemers talloze herinneringen op. De Goudse, Woudsend, de Zeven Provinciën en de Algemene Friesche: het waren allemaal verzekeringsbedrijven met een afgebakend gebied en verschillend in aanpak en aanbod. Maar ze hadden ook overeenkomsten: de verzekeraars stonden met beide benen op de grond, gingen zuinig om met het geld en er was vertrouwen in de verzekeringsman die aan de keukentafel de papieren in orde maakte. Die was ook altijd direct bereikbaar wanneer er uitgekeerd moest worden. Hij was van de familie.

Gooitsen Feenstra: ‘Natuurlijk zijn wij ook meegegaan met moderne ontwikkelingen. Dat heeft ons veel opgeleverd, we zijn door een woelige periode gegaan, maar we zijn altijd een Húzumer kantoor gebleven.’ Oftewel: ‘In de meeste gevallen kennen wij onze klanten. Dat is een onmiskenbaar voordeel voor de klant.’ Thomas Feenstra: ‘Huizumerlaan, Schrans, Verlengde Schrans; noem de adressen maar op. We hebben op zeven locaties in Leeuwarden gezeten, één keer gingen we de grens van het spoor over naar het brugwachtershuisje aan het Zuiderplein.’

Hoewel het inzicht en de aanpak van pake Feenstra worden geroemd, je moet er toch maar op komen om naast groenten verzekeringen te slijten, gaat een groot deel van de eer voor de onderneming naar vader Durk. Gooitsen Feenstra: ‘Onze vader Durk kwam als zestienjarige jongen in de zaak van zijn vader. Hij stapte meteen op de fiets om de premies te innen. Had een boer een nieuwe trekker aangeschaft, dan moest hij die meenemen in het verzekeringspakket.’ Thomas Feenstra: ‘Aan dit principe is eigenlijk niks veranderd, tenminste wanneer de klanten ons melden wanneer er waardevolle zaken worden aangeschaft. Dit laatste gebeurt niet altijd.’

Gooitsen Feenstra: ‘Durk was vooral sterk in de verkoop van schadeverzekeringen aan agrariërs op het platteland en aan particulieren in de stad. Vader heeft deze zaak groot gemaakt, daar is geen twijfel over mogelijk. Hij had gevoel voor handel en was gezegend met het Fingerspitzengefühl. Hij had er een neus voor. Hij beschikte ook over een gigantisch netwerk en schoof steeds meer op in de richting van het onroerend goed. Grootvader vond het eigenlijk wel best zoals het ging in de tijd waarin hij actief was.’

Durk Feenstra was de man die aan het eind van de vorige eeuw het ene na het andere bedrijf in zijn sector overnam. De twee broers schatten in dat het vijftien tot twintig bedrijven moeten zijn geweest. Gooitsen Feenstra: ‘Dat resulteerde op een gegeven moment in een makelaardij en een volmachtbedrijf.’ Het was de tijd dat de bomen tot in de lucht groeiden en de overheid zich terugtrok. ‘Nu worden de teugels weer aangetrokken en hebben we te maken met een complexiteit aan regels met bijbehorende risico’s. Het leuke van dit vak is het omgaan met mensen en het opbouwen van relaties. Je ziet een bepaalde ontwikkeling bij de klant en jij adviseert over het financieel beheer. Vooral bij ondernemingen is veel herkenbaar in de zaak die we zelf hebben. Je kunt vergelijkingen maken en de voordeligste route uitstippelen. Eigenlijk is het een begeleiding van de wieg tot het graf.’

Thomas Feenstra: ‘Wij kijken bij ondernemingen naar de continuïteit van de onderneming. We brengen de risico’s in kaart en geven met vergelijkingen een advies. Over allerlei specifieke onderdelen zoals bijvoorbeeld het beheren van een wagenpark of uitbreiding van gebouwen, hebben wij de expertise in huis. Ik herinner me nog de grote brand in het winkelcentrum Bilgaard, daar bleek dat de helft van de ondernemers geen bedrijfsschadeverzekering had afgesloten die gerelateerd is aan de brandverzekering. Het is van belang om dergelijke zaken niet over het hoofd te zien.’ Gooitsen Feenstra: ‘We zien het nu bij zzp’ers die op de markt komen. Het zijn allemaal kleine ondernemers die met veel enthousiasme een zaak of een bepaalde dienst verlenen. Ze bruisen van wilskracht en ambitie, maar ze vergeten in hun enthousiasme soms risico’s af te dekken. We adviseren deze zzp’ers ook graag over hun tariefstelling: denk goed na over je uurtarief. Zet dat nooit te laag neer.’

Onderverzekering is ook zo’n onderwerp waarover de broers Feenstra niet uitgepraat raken. ‘Laat een erkend bureau een taxatie maken die jouw bezittingen op waarde schat. Dat voorkomt vervelende discussies met de verzekeringmaatschappij. We maken mee dat er soms een verschil van tonnen zit tussen wat de een denkt dat de waarde is en wat de verzekeringsmaatschappij rekent. Let wel: de tijd van de Woudsend en de Zeven Provinciën is voorbij.’

Thomas Feenstra: ‘De klant betaalt bij ons apart voor onze dienstverlening (dus wij worden niet betaald door de verzekeraar). Wij leveren zonder provisie een netto product, dit kan mogelijk veel geld besparen Op deze manier kunnen we met een gerust hart zeggen: wij zijn onafhankelijk in het geven van advies in het belang van de klant en willen onze relaties daarmee financieel volledig ontzorgen.’

Feenstra is klaar voor de toekomst in een wereld met digitalisering en robotisering en waar een provisieverbod de klant tegemoet komt. Feenstra maakt het verschil door persoonlijk advies en aandacht. ‘Advies aan de keukentafel, dat is wat we van vader hebben meegekregen. Financiële planning is een vak dat zorgvuldig en in vertrouwen moet worden uitgevoerd.’

Website