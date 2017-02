Liwwadders.nl publiceerde onlangs het bericht dat de gemeente Leeuwarden nog steeds grond verkoopt aan het failliete Van der Werf’s Bouwbedrijf B.V. Dat riep nogal wat vragen op met name over de rol van de gemeente Leeuwarden. De verbazing gold vooral hoe het mogelijk is dat in de overeenkomst geen ontbindende clausule is opgenomen wanneer een van partijen in staat van faillissement verkeert. Wij hebben de gemeente Leeuwarden hierover vragen gesteld. De antwoorden ontvingen wij onlangs.

1. Uit de verslagen van de curator blijkt dat de bouwclaims niet overdraagbaar zijn. Waarom werkt de gemeente dan mee om een derde partij grond te laten afnemen en te bouwen?

Antwoord: De bouwclaimovereenkomst die de gemeente met Van der Werf’s Bouwbedrijf heeft gesloten, regelt overdraagbaarheid van rechten en verplichtingen. Uit die overeenkomst volgt dat de bouwclaims wel degelijk overdraagbaar zijn. De curator kan o.g.v. de Faillissementswet reeds door een gefailleerde aangegane verplichtingen uit overeenkomsten gestand doen en hij kan zich op rechten uit de overeenkomst beroepen die aan de gefailleerde toekwamen. De curator heeft dat in casu gedaan. Als gevolg daarvan kan hij bij de gemeente een beroep doen op de bouwclaims en met derden zaken doen om tot realisering van bouwplannen te geraken. De gemeente moet zich daarbij ook gewoon houden aan de overeenkomst.

2. Waarom vervallen de bouwclaims niet wanneer het bedrijf failliet is?

Antwoord: een dergelijk geval geschiedt niet van rechtswege. Dat moet uitdrukkelijk in de overeenkomst worden opgenomen. In de onderhavige overeenkomst is een dergelijke regeling niet opgenomen. Dat betekent dat de reguliere wettelijke regeling tussen de partijen geldt. Zie ook antwoord op vraag 1.

3. Waarom biedt de gemeente de grond niet in het openbaar aan nieuwe partijen?

Antwoord: de gemeente en (de curator van) Van der Werf’s Bouwbedrijf hebben met elkaar een overeenkomst en deze beide partijen voeren die overeenkomst uit.

4. Hoeveel van dergelijke bouwclaims met Van der Werf zijn op deze wijze afgewikkeld na het faillissement (niet alleen de Zuidlanden, maar in de gehele gemeente)

Antwoord: tot peildatum 9-2-2017 2017 is er m.b.t. 186 bouwclaims tussen de curator en de gemeente uitvoering aan de overeenkomst gegeven.

5. Hoeveel van dergelijke bouwclaims zijn er op dit moment nog in relatie met Van der Werf?

Antwoord: op peildatum 9-2-2017 2017 resteren er nog 214 bouwclaims op basis van deze overeenkomst.

De algemene teneur in de beantwoording komt fatalistisch over: het overkomt onze gemeente allemaal. Terwijl de gemeente uitdraagt de regie te willen hebben (dorpjesmodel Techum) over de Leeuwarder uitbreidingsplannen.

Met name de beantwoording van vraag twee is curieus. De overeenkomst waarin de bouwclaims tussen de gemeente en Van der Werf’s Bouwbedrijf geregeld is bevat kennelijk niet een clausule ter ontbinding van de overeenkomst indien een van de partijen failliet gaat. Dat zou in elke normaal contract opgenomen moeten zijn.

Maar, waarom doet de gemeente dit? Zijn de contracten niet deugdelijk? Zijn ze bang voor claims van de curator? Wil de gemeente niet herinnerd worden aan de ongebreidelde kooplust van grond in de Zuidlanden?

Wordt vervolgd.

Lees ook ons eerste artikel over deze zaak.

Redactie Liwwadders