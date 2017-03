Leeuwarden heeft een nieuwe galerie. Op Schilkampen nummer 7 is deze week een ruimte ingericht die laat zien hoe de lokale overheid met haar burger omgaat. Aan de wanden van de galerie hangen de rapporten, verslagen en emails die Schildkampster Linda van der Veen in drie jaar tijd heeft verzameld. De dikke map die maandag tijdens mijn bezoek aan Van der Veen nog op haar salontafel lag, hangt nu in delen uitgesplitst aan de wanden van het kleine pandje.

Linda van der Veen vertelde woensdagmiddag tijdens het praathuis van de FNP bij de Friesche Club over wat haar is overkomen. Hoofdthema was de relatie overheid-burger. Het steekt Van der Veen, om het maar vriendelijk uit te drukken, dat zij niet alleen slecht werd geïnformeerd, maar dat zij ook doelbewust is misleid door de gemeente. Ze vermoedt zelfs dat er sprake is van obstructie en traineren. De Schildkampster dacht aanvankelijk dat zij als burger niet alleen gehoord maar ook serieus genomen zou worden. Naarmate het proces vorderde moest zij die mening bijstellen. De gemeente bleek ver verwijderd te zijn van een actieve en objectieve informatievoorziening zoals wij burgers graag zien: waarbij diverse vrijblijvende keuzes op een rij worden gezet en de argumentatie van burgers wordt meegenomen. Hoe enthousiast Van der Veen ook begon aan haar project, het belandde uiteindelijk wél bij de Groninger rechter. Deze week heeft ze opnieuw een stap moeten zetten en hoger beroep aangetekend.

Linda van der Veen strijdt voor het behoud van de meeuwenkolonie bij Schilkampen. Ze steekt er tijd en zelfs privégeld in om de kolonie te behouden voor de stad Leeuwarden. Een actieve informatievoorziening van de gemeente was wel het minste geweest dat haar toekwam. Maar niks hiervan. Tot aan het eind van 2016 – na twee jaar correspondentie – verkeerde Van der Veen nog in de veronderstelling dat haar gesprekspartner, de gemeente Leeuwarden (wethouder van groen Isabelle Diks) het met haar eens was dat dit ongerepte natuurgebied behouden zou moeten blijven en dat daarom ingrepen beperkt van omvang en proportioneel zouden zijn. Ze had zich vergist.

Hoewel Van der Veen met krachtige argumenten het behoud van het gebied bepleit, wordt zij keer op keer op het verkeerde been gezet. Daar waar de gemeente Leeuwarden blijft aansturen op de aanleg van een brede en diepe vaarweg door het gebied, toont Van der Veen aan dat dit een nutteloze en kostbare ingreep is en reikt alternatieven aan. Even zo vaak reageert de gemeente Leeuwarden geruststellend. In de tijdspanne die verloopt tussen 2014 en eind 2016 wordt gesproken over het realiseren van een sloepen- en kanoroute, terwijl naar nu blijkt het een grotere vaarweg betreft. Tot twee keer toe wordt de wijziging van het officiële bestemmingsplan voor een ander dan door de gemeente Leeuwarden bedoelde lokatie aangevraagd. Een lokatie die Van der Veen als alternatief heeft aangedragen. Prima dus, reageert Van der Veen op de vergissing van de gemeente. En wanneer Van der Veen geen andere uitweg ziet dan de zaak aanhangig maken bij de rechter, zelfs dan past de gemeente Leeuwarden een vertragingstactiek toe die de rechtsgang bemoeilijkt.

Ook Otto van der Meulen zat gistermiddag aan de stamtafel van de Friesche Club. Van der Meulen is voorzitter van Dorpsbelang Reduzum. Ook hij had een vervelende ervaring met de gemeente Leeuwarden. Hij kon het zich niet voorstellen dat wat de gemeente had gezegd over woningbouw in zijn dorp (daar zou geen behoefte aan zijn), kon kloppen. Deze reactie vormde vorig najaar ook al aanleiding voor de FNP om vragen te stellen aan de wethouders. Die gaven de partij hetzelfde antwoord: geen behoefte.

Van der Meulen liet het er niet bij zitten en sloeg aan het enquêteren. Daaruit bleek iets geheel anders. Er was wel degelijk behoefte aan nieuwbouw. En hij ontdekte nog wat anders. Er was bij de ouderen in het dorp grote onrust over hun toekomst. Volgens Van der Meulen lijkt het erop dat de gemeente Leeuwarden de stad centraal stelt en dat ervoor kiest dat hulpbehoevende ouderen maar naar Leeuwarden zouden moeten verhuizen. Grou en Stiens blijven nog een beetje in beeld, aldus Van der Meulen.

Van der Meulen liet zich niet met een kluitje in het riet sturen en heeft nu gedaan gekregen dat er een nieuwe enquête wordt uitgevoerd. Hieruit moet tot in detail duidelijk worden wat de ouderen in het dorp willen. Hij had het ook al voorelkaar gekregen dat de ouderen hun woonwensen kenbaar konden maken en dat er eventueel een krediet zou kunnen worden verstrekt om de huizen van deze ouderen aan te passen. Van der Meulen had ook voor iets anders gezorgd: belanghebbende partijen zoals de gemeente Leeuwarden en wooncorporatie Elkien worden buiten de organisatie van deze enquête gehouden. Een wijs besluit.

De dorpsvoorzitter ried andere dorpsvoorzitters aan ook een inventarisatie te houden.

Andries Veldman