(Tekst: Persbericht)

Dankzij een unieke samenwerking tussen Maallust en de horecagelegenheden van de Blokhuispoort: Café de Bak en Drink & Eetlokaal Proefverlof, kun je vanaf zaterdag genieten van bier ‘De vriendschap’ speciaal gebrouwen voor De Blokhuispoort. Oftewel het eerste echte BLOKHUISPOORT BIER is een feit.

Een droom die werkelijkheid wordt voor de mannen van De Bak en Proefverlof, Hotze Bouma, Johan de Jong en Willem Schaafsma. Want zeg nou zelf, een bier speciaal gebrouwen voor én met De Blokhuispoort in de gevangenis van Veenhuizen kon natuurlijk niet uitblijven. Onder de bezielende leiding van de brouwmeester van Maallust en in nauwe samenwerking met chef-kok Willem Schaafsma is het BLOKHUISPOORT BIER ontwikkeld.

Het is een lichtblond speltbier met een toets van citrus geworden. Smaakvol, fris en met een subtiele hoppige afdronk. Het biertje is iets zwaarder dan ‘gewoon’ bier maar blijft toch lekker fris door de citrus waardoor deze geschikt is voor meerdere momenten. Het bier is ongefilterd en niet gepasteuriseerd.

Het is voor het eerst dat Maallust een bier ontwikkelt speciaal en exclusief voor een bedrijf. ‘Het is dan ook wel een investering, bekend Willem Schaafsma. Ze gaan de productielijn natuurlijk niet aanzetten voor een paar kratjes bier. We hebben echt tijd en aandacht besteed aan de ontwikkeling van het BLOKHUISPOORT BIER samen met de brouwer. Ik ben heel blij met de smaak van het bier, hoe het eruit ziet en met het feit dat het lokaal gebrouwen is’ aldus Willem Schaafsma.

Vanaf zaterdag kun je zelf proeven hoe het BLOKHUISPOORT BIER smaakt want dan is het verkrijgbaar bij Proefverlof. Vanaf 25 januari is het bier uiteraard ook bij Café de Bak verkrijgbaar.