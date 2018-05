(Tekst Omrop Fryslân)

De cultuurcommissie van het Europees Parlement heeft een werkbezoek aan culturele hoofdstad Leeuwarden afgezegd. De commissie zou maandag en dinsdag op werkbezoek komen in Leeuwarden. Dat bezoek is evenwel geschrapt, omdat er te weinig belangstelling voor was. Omdat slechts twee Europarlementariërs zich hadden opgegeven voor het officiële bezoek, had voorzitter Petra Kammerevert van de cultuurcommissie geen andere keuze dan het bezoek af te blazen.

“Ik vind het heel jammer dat ik nu niet in Leeuwarden ben, maar zo’n werkbezoek gaat alleen door als er voldoende deelnemers zijn. Ik had maar twee gegarandeerde toezeggingen en enkele met een vraagteken. Ik vond een reis naar Leeuwarden met twee Europarlementariërs te pijnlijk en daarom heb ik het bezoek aan Leeuwarden moeten afzeggen. Het is zeker geen gebrek aan belangstelling, het is gewoon zo dat er heel veel werkbezoeken zijn deze week. Europarlementariërs moeten dan kiezen. Als de groep te klein wordt, gaat zo’n bezoek niet door.”

Lees hier verder