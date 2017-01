(tekst: persbericht)

European Water Tech Week Leeuwarden 2018

Connecting Global Water Tech Hubs

De watersector gaat in 2018 voor het eerst kennismaken met de European Water Tech Week Leeuwarden (EWTW 2018). Dat heeft burgemeester Crone van Leeuwarden zojuist bekend gemaakt op het event WaterLink in Leeuwarden..

De watertechnologiesector is wereldwijd steeds meer georganiseerd in hubs, knooppunten. Deze hubs worden onderling verbonden tijdens de European Water Tech Week Leeuwarden. Leeuwarden is United Nations Innovating City for water technology en de sector komt hier tijdens EWTW 2018 samen in het innovatieve klimaat van de WaterCampus.

Leiders op het gebied van Innovatie, technologie en beleid van bedrijven, universiteiten en overheden ontmoeten en inspireren elkaar tijdens een aantal evenementen, van 24 tot en met 27 september 2018, in Stadsschouwburg De Harmonie en het WTC Leeuwarden. Het Wetsus Congress, de WaterLink conferentie van WaterAlliance en een innovatiebeurs zullen deel uitmaken van het programma. Overige onderdelen worden later bekend gemaakt. Om deze evenementen heen wordt een uniek cultureel programma samengesteld, waarin water centraal staat. Dit is verbonden aan de festiviteiten in het kader van Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Tijdens EWTW 2018 zal de vraag centraal staan hoe door multidisciplinaire samenwerking aan de oplossingen voor de wereldwijde waterproblematiek kan worden bijgedragen. Op de agenda staan onderwerpen als waterschaarste, watervervuiling, en water & gezondheid. Ook de bijdrage van de watersector aan de circulaire economie komt aan de orde. De visie op deze onderwerpen vanuit wetenschap, business en politiek zal worden gedeeld door key-note sprekers van over de hele wereld. In interactieve sessies en op de beursvloer zullen deze onderwerpen verder worden uitgediept en wordt er ingegaan op de kansen voor innovatie en business.

Het programma en verdere mededelingen worden bekend gemaakt via www.watercampus.nl